Carvajal, operado con éxito de la rodilla derecha

El Real Madrid ha emitido un nuevo parte médico sobre Dani Carvajal. El lateral derecho ha sido «intervenido con éxito» este martes «mediante artroscopia en la rodilla derecha». Tras la operación, el futbolista comenzará los trabajos de recuperación para intentar volver lo antes posible a los terrenos de juego.

«Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días», asegura el nuevo parte médico publicado por el Real Madrid.

Este lunes saltaba la noticia de que el capitán del Real Madrid tendría que parar de nuevo por problemas en su rodilla derecha. El club indicó que Carvajal sería sometido a una artroscopia en la misma rodilla que se rompió el cruzado frente al Villarreal la temporada pasada.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia», aseguraba el parte médico publicado por el Madrid tras el Clásico.