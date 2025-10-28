Cazan a Laporta asombrado ante el techo retráctil del Bernabéu

Joan Laporta quedó asombrado con la obra faraónica que ha hecho el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El presidente del FC Barcelona prestó especial atención en la previa del Clásico del pasado domingo al techo retráctil. El Bernabéu es de los pocos estadios en Europa que se cierra completamente, y el único en España. Florentino Pérez es pionero en la Liga en hacer este tipo de obra para que el estadio pueda estar completamente tapado en las grandes ocasiones.

Esto le permite también acoger grandes eventos sin necesidad de cancelación por la lluvia. Laporta ya había estado el año pasado en el Clásico del Bernabéu, y también se jugó con el techo cerrado, pero esta vez se paró detenidamente a mirar el techo del coliseo madridista. Antes de que comenzara el choque entre Real Madrid y Barcelona, el presidente miró hacia arriba, hacia el techo, y lo comentaba con Rafa Yuste, vicepresidente primero de la entidad catalana.

Al mantener el techo cerrado, eso hace que se cree una atmósfera inigualable en el Santiago Bernabéu, convirtiéndose en una auténtica olla a presión en las grandes noches. Así pasó contra el FC Barcelona, que la afición llevó en volandas al equipo para ganar al eterno rival y dar un golpe a la Liga. Los goles de Mbappé y Bellingham permitieron a los de Xabi Alonso sumar los tres puntos en el primer Clásico de la temporada.

Las cámaras de DAZN captaron la conversación de Joan Laporta con Rafa Yuste antes de que arrancara el partido. También se ve como saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El presidente tomó buena nota de la obra que ha hecho el Real Madrid, quizás para aplicarlo él en un futuro en el Camp Nou. Por el momento, la obra actual del nuevo estadio del Barça no contempla un techo retráctil.