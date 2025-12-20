Procida tira la puerta y le da al Real Madrid una sufrida victoria en Lérida

El Real Madrid no dejó escapar una victoria muy sufrida ante el Força Lleida que consiguió gracias a un buen primero y último cuarto con los que maquilló un déficit gigante en el desarrollo del partido (81-88). Los blancos son líderes de la Liga Endesa con su décimo triunfo (sólo una derrota ante Baskonia) por encima de Valencia Basket, que aún no ha disputado su encuentro frente a Zaragoza, aplazado el pasado fin de semana por la amenaza de lluvia.

El Real Madrid permitió al Lleida exhibir su juego coral en un entretenido primer cuarto que le sirvió para escaparse hasta el 19-28 y poner tierra de por medio. El equipo blanco mejoró ofensivamente con la entrada de Theo Maledon (13 puntos) que alargaba su gran versión del partido de Euroliga ante el Paris Basketball confirmándose como la principal baza anotadora de los blancos.

La reacción de los de Gerard Encuentra llevó al Lleida hasta la igualdad contra el Real Madrid tras un segundo cuarto muy flojo de los blancos. 10 puntos de Gyorgy Golomán dieron impulso a los catalanes, apoyados por una grada enfurecida con el arbitraje que ofendía constantemente al equipo de Sergio Scariolo con sus cánticos.

El Madrid se desdibujó y se marchó ganando de tres puntos al descanso (46-49) gracias a los buenos minutos de Gabriele Procida (14 puntos con dos triples), que volvió a demandar más protagonismo, al menos, en ACB, y de Mario Hezonja (22). El Lleida siguió creciendo y empequeñeciendo al líder de la Liga.

El Real Madrid se impone al Lleida

Un gran tramo de Mikel Sanz lideró a los catalanes hacia la victoria provisional de cara al último asalto de un partido ajustadísimo que se iba a resolver por detalles (69-68). De los blancos sólo brillaba Hezonja, cuya anotación mantenía con vida a su equipo porque una vez más el croata era el mejor en la competición doméstica.

Cinco triples en los primeros cinco minutos del último cuarto decantaron el partido para el Real Madrid. Dos fueron de un gran Procida, que firmó su mejor partido con la camiseta blanca (16 minutos en pista), y los otros dos de Sergio Llull y Hezonja, uno cada uno. El Lleida se volvió a animarse y a falta de tres minutos Corey Walden ponía el 78-82 con cinco puntos de una tacada.

Scariolo solucionó el aprieto metiendo a Maledon, que con una canasta rápida agrandaba la ventaja. Hezonja provocó una falta decisivia y el triunfo se iba para Madrid pese al tiempo muerto de Encuentra con el fin de motivar un último arreón. Gaby Deck puso la puntilla a falta de nueve segundos después de una terrible defensa en la que el Lleida ni defendió ni hizo falta cuando aún no estaba en bonus.