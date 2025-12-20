Convocatoria del Real Madrid contra el Sevilla: Valverde es baja y vuelven Camavinga, Alaba y Mendy

La convocatoria del Real Madrid para el duelo contra el Sevilla, que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu, tiene varias novedades. Xabi Alonso recupera para este encuentro a Fran García, tras cumplir un partido de sanción; a Raúl Asencio, que ha superado su proceso gripal; y a Rüdiger, Mendy, Camavinga y Alaba. Pero pierde a un jugador importante como es Fede Valverde.

En cuanto a las bajas, Xabi sigue sin poder contar con Carvajal, Trent, Militão, Álvaro Carreras y Endrick. La gran mayoría por lesión, mientras que Carreras y Endrick se lo pierden por sanción. Salvo sorpresa, el brasileño no volverá a jugar con el Real Madrid, ya que se irá al Olympique de Lyon y no formará parte de la plantilla contra el Talavera. Las recuperaciones de Alaba, Mendy y Camavinga son una gran noticia para el conjunto blanco. Recuerda consultar todos los detalles del horario del partido y la alineación del Real Madrid contra el Sevilla en este emocionante encuentro.

En busca de un hito histórico

Kylian Mbappé persigue un objetivo histórico: igualar y superar la mejor temporada goleadora de Cristiano Ronaldo desde que el portugués vistió la camiseta del quince veces campeón de Europa. Tras su actuación ante el Talavera, donde hizo dos goles, al atacante francés le faltan solo dos goles para alcanzar esa marca, con el duelo frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu como próxima oportunidad.

Cristiano Ronaldo hizo en 2013 un curso memorable, firmando 38 tantos en la Liga, 15 en la Champions y seis en la Copa del Rey, para un total de 59 goles. A esa cifra añadió diez más con la selección portuguesa, siendo una pieza clave en la clasificación de Portugal para el Mundial de 2014 disputado en Brasil.

Mbappé, por su parte, suma hasta el momento 58 goles con el Real Madrid y siete con la Francia. En la presente temporada ha anotado 27 dianas: 17 en Liga, nueve en la Champions y dos en la Copa del Rey. Números que lo sitúan como máximo artillero tanto en el campeonato nacional como en la competición continental, confirmando su papel determinante a lo largo del curso.

Convocatoria del Real Madrid