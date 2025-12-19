Marcelo se queda con Pedri para el Real Madrid: «Sería mejor fichaje que Lamine»

Desde su retirada el pasado mes de febrero, Marcelo ha hecho numerosas apariciones públicas en las que no se ha guardado nada. En la más reciente, el brasileño ha tenido que elegir un futbolista del FC Barcelona al que ficharía para el Real Madrid. Pese a su reconocido gusto por los regateadores, el ex futbolista lo tiene claro. «Todo el mundo diría Lamine Yamal, pero para mí Pedri sería mejor fichaje», ha explicado.

Marcelo también sigue en el foco por la progresión de su hijo, Enzo Alves, en la cantera del Real Madrid y las categorías inferiores de la selección española. Como juvenil de primer año, Enzo ha logrado hacerse un hueco en el Juvenil A blanco y ya ha debutado tanto en la Youth League como con el Castilla. El estreno con el filial merengue llegó hace apenas tres días, en el duelo de los de Arbeloa ante el Manchester City en la Premier League International Cup. La vinculación de Enzo con el club puede ser clave para su desarrollo. «Tiene la presión de ser mi hijo. Como ha crecido dentro del vestuario del Real Madrid, se está dando cuenta ahora de quiénes son los jugadores», ha argumentado Marcelo.

Una infancia en la que el canterano merengue vio de cerca a leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos… o su propio padre. «Le han visto crecer, le han cogido en brazos… ahora se da cuenta de que lo que ha vivido no es normal», ha reconocido el ex futbolista. Enzo, que juega como delantero centro, se ha decantado por jugar con la selección española, por delante de la brasileña. Con 15 años -ahora tiene 16- ya se convirtió en capitán de la Sub-17. «La Selección se ha portado muy bien con nosotros. Tienen mucho cariño por mi hijo. Él decidió y está muy feliz», ha declarado Marcelo sobre el tema.

A pesar de su reconocido madridismo y las batallas libradas en el pasado ante el FC Barcelona, Marcelo ha tenido que elegir un jugador culé para reforzar al Real Madrid. Ante la pregunta del youtuber DJMariio en una reciente entrevista, el ex lateral se ha mojado: «Ficharía a Pedri. Tiene cosas del Madrid. Todo el mundo diría Lamine Yamal, pero creo que Pedri sería mejor fichaje». En la dicotomía Cristiano-Messi lo tiene más claro, declarando que es «de Cristiano a muerte».

Marcelo avisa con la Brasil de Ancelotti

Marcelo no pudo trasladar su amplísimo palmarés a nivel de clubes al fútbol de selecciones. Con la selección brasileña, el ex madridista no pudo levantar la Copa América ni el Mundial. Con un entrenador que conoce bien como Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha, Marcelo confía en las posibilidades de su país de cara al próximo Mundial. «Cuidado con Brasil y Ancelotti. Siempre somos favoritos. Brasil es el Madrid de las selecciones», ha sentenciado. También ve bien a España, a la que mete en el grupo de las cinco favoritas a coronarse en tierras norteamericanas: «Francia, Brasil, España.. hay unas cinco que pueden ganar».