Xabi Alonso gana crédito tras el Clásico

Xabi Alonso llegaba al Clásico en una situación, cuanto menos, alarmante. Su trabajo no estaba ni mucho menos cuestionado, pero el donostiarra sabía que todo lo que no fuese sumar la victoria supondría un golpe en la línea de flotación de su nuevo proyecto. Un paso atrás muy importante. Y una goleada le habría abierto de par en par las puertas del abismo. En ese caso, la destitución ya se había empezado a comentar por los pasillos del Santiago Bernabéu. Pero el Real Madrid ganó al Barcelona, y el técnico vasco coge aire.

Este martes, cuando el Real Madrid regrese a los entrenamientos, Xabi Alonso y sus jugadores sabrán que ya pueden competir de tú a tú contra cualquiera. Y lo más importante es que el vasco ha recuperado todo el crédito perdido en el derbi del pasado septiembre en el Metropolitano, donde los de Simeone endosaron un doloroso 5-2 que dejó tocado al vestuario madridista.

Semanas difíciles que encontraron alivio con el ansiado triunfo en el Clásico. Posiblemente una victoria corta, pero lo suficientemente importante como para afrontar el futuro de otra manera: más relajados, más convencidos de que el trabajo que se está haciendo es el correcto.

Y ese futuro pasa por Anfield, otra plaza de primer nivel donde el Real Madrid deberá demostrar de nuevo que puede competir contra un grande y en un escenario exigente. Es cierto que el Liverpool no atraviesa su mejor momento, pero los blancos son plenamente conscientes de que deben mostrarse competitivos, algo que no ocurrió la temporada pasada, cuando cayeron por 2-0 en un partido en el que los ingleses apenas les dieron opciones.

Un cuerpo técnico aliviado

Si Xabi Alonso sabía que esta victoria era vital, su cuerpo técnico estaba igual de preocupado que él. Todos tenían claro que debían ganar para confirmarse a sí mismos que el trabajo que realizan día a día en Valdebebas va por el camino correcto. Es justo lo que necesita un Real Madrid en construcción, pero que debe ofrecer señales de grandeza semana tras semana.

El Clásico fue el partido que necesitaban Xabi, su cuerpo técnico y sus jugadores. Un triunfo en el que los blancos se mostraron como un equipo grande en todo momento, presionando al rival y superando con claridad a un Barcelona que solo puede dar gracias por el resultado. Porque los blancos fueron infinitamente superiores, y el 2-1 final se quedó corto. Lo que se vio sobre el césped -y no en el marcador- fue un partido que podría haber terminado en una goleada madridista.