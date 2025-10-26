Camavinga bromea tras acabar el Clásico de extremo derecho: «Nueva posición desbloqueada»

Eduardo Camavinga ha comentado la posición en la que terminó el Clásico de Liga contra el Barcelona. Después de los cambios realizados por Xabi Alonso, el futbolista terminó jugando como extremo derecho y, a la conclusión del encuentro, no dudó en comentarlo en redes sociales. Después de desear un buen domingo a los aficionados, tras ganar al Barça, ha hablado sobre su papel en el tramo final del encuentro: «Nueva posición desbloqueada».

El francés fue la gran sorpresa del once de Xabi Alonso, puesto que el técnico le incluyó de inicio en la alineación para poder así reforzar el centro del campo. Ya lo fue en Getafe, aunque contra la Juventus volvió al banquillo. Sin embargo, el técnico tolosarra apostó por él para el duelo contra los culés y jugó los 90 minutos.

Durante el partido, el francés pasó de jugar en el centro del campo con Güler y Tchouaméni a hacerlo en el extremo derecho. Fue tras los cambios de Xabi Alonso, que sentó tanto al turco como a Bellingham, Vinicius y Mbappé. Acabó en ataque, algo que le hizo después bromear en las redes sociales.

Todo, después de que en los últimos días haya señalado que no le gusta estar en el lateral izquierdo, donde le utilizaba Ancelotti como recurso de emergencia. Camavinga aclaraba en una entrevista reciente que le gusta estar en el centro del campo, no en defensa, aunque algunas veces le toque hacerlo.

«Hay que saber apoyar al equipo al máximo, aunque a veces toca jugar en otras posiciones. Es normal. Ya, después a largo plazo…no. ¿Me vais a hacer la pregunta del lateral izquierdo? No, lateral izquierdo no. En el centro del campo, sí», señalaba el futbolista del Real Madrid.

Unas palabras que llegan después de que jugadores como Rodrygo o Valverde hayan mostrado su desacuerdo a jugar en determinadas demarcaciones, aunque luego Xabi Alonso los ponga donde considere. El delantero no quiere jugar por la derecha, mientras que el uruguayo ha mostrado claramente su preferencia por jugar en el centro del campo en lugar de hacerlo en el lateral derecho.