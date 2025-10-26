Funeral en RAC1 tras el Clásico: «La tortuga es muy rápida»

RAC1 vivió uno de esos Clásicos que duele narrar. La emisora de referencia del barcelonismo sufrió y de lo lindo con los goles del Real Madrid y con una tangana final en la que intentaron defender a un Lamine que estuvo muy discreto en el Bernabéu. Los culés se ilusionaron con el gol de Fermín López, pero pronto se dieron de bruces con el tanto definitivo de Bellingham y una reflexión sobre Kylian Mbappé. «La tortuga es muy rápida», dijeron.