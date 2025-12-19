Xabi recupera a Asencio y Valverde es duda por gripe y un golpe contra el Sevilla

Xabi Alonso tendrá la duda de Valverde para el duelo contra el Sevilla que se celebra este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. El uruguayo sufre un proceso gripal y un golpe en el pie, lo que le ha llevado a trabajar en el gimnasio. Por otro lado, Raúl Asencio sí ha regresado a los entrenamientos y apunta a la convocatoria para el encuentro contra los hispalenses.

El donostiarra también recupera a Camavinga, Alaba y Mendy. Los tres han comenzado la sesión junto al resto de sus compañeros por segundo día consecutivo y podrían entrar en la convocatoria para el encuentro contra el Sevilla.

En cuanto a las bajas, Xabi Alonso no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Carvajal y Militao, todos ellos lesionados. Brahim está con Marruecos en la Copa de África, mientras que Endrick y Álvaro Carreras están sancionados.

En busca del récord

Mbappé tiene un objetivo claro: alcanzar y superar el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo con la camiseta del quince veces campeón de Europa. Por ahora, el delantero francés se encuentra a dos tantos de lograrlo tras el duelo ante el Talavera, y aún tiene por delante el partido frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo firmó en 2013 una temporada extraordinaria, con 38 goles en Liga, 15 en la Champions League y seis en la Copa del Rey: 59 en total. Además, el portugués sumó diez tantos más con la selección lusa, siendo decisivo en la clasificación de Portugal para el Mundial de 2014 celebrado en Brasil.

Por su parte, Mbappé acumula hasta la fecha 58 goles con el Real Madrid y siete con la selección francesa. En lo que va de temporada ha marcado 27 tantos: 17 en Liga, nueve en la Champions y dos en la Copa del Rey. Es el máximo goleador tanto del campeonato doméstico como de la competición europea, reflejo de un liderazgo incuestionable a lo largo del curso.