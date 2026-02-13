Hernández Maeso volverá a pitar al Real Madrid en el Bernabéu

El Real Madrid ya conoce al árbitro que dirigirá el partido de la jornada 24 ante la Real Sociedad: será el colegiado José Francisco Hernández Maeso, perteneciente al Comité de Árbitros de Extremadura. El conjunto de Álvaro Arbeloa se juega seguir metiendo presión al FC Barcelona en Liga y para ello tendrá que hacer frente a uno de los rivales más en forma de los últimos meses del campeonato tras la llegada de Matarazzo.

Y en el Santiago Bernabéu estará de nuevo un colegiado que tan solo ha arbitrado en tres ocasiones al conjunto blanco. La primera vez fue hace dos temporadas ante el Almería fuera de casa en aquel partido loco en el que el Real Madrid terminó remontando en un duelo agónico hasta el final (3-2). Desde entonces han coincidido en dos ocasiones más: primero ante el Rayo, también en Chamartín, con victoria por 2-1; y la última ante el Elche fuera de casa que terminó en empate por 2-2. Es decir, dos victorias, ninguna derrota y siempre con un final feliz en la casa blanca. Sin embargo, otro dato llamativo es que tampoco la Real Sociedad ha perdido nunca con Hernández Maeso: siete partidos de los cuáles ha ganado los seis últimos.

En el VAR estará Trujillo Suárez, un conocido en el Real Madrid por sus polémicas decisiones desde la sala VOR como el penalti residual que pitó en Pamplona a Eduardo Camavinga. Un colegiado con poca experiencia y otro que tiene antecedentes en contra el equipo merengue para un partido crucial para seguir peleando por la Liga. Apenas hay un punto de diferencia respecto al líder y, en caso de victoria, se quedarían en la cima hasta saber qué hará el Barcelona el próximo lunes en Girona. Un fin de semana que llega después del batacazo copero de los de Hansi Flick en el Metropolitano.