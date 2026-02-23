Tebas, al borde de provocar una crisis diplomática con el gobierno de Trump por sus bloqueos en Internet

Javier Tebas sigue a acumulando batallas en su lucha contra la piratería en el fútbol español. El último enemigo con el que se ha topado en este guerra sin cuartel es el gobierno de Estados Unidos. Los ciudadanos españoles han visto restringido su acceso a freedom.gov, web de reciente creación por parte de la administración de Donald Trump. Este bloqueo impiden que los usuarios de España puedan acceder a esta dirección web al mismo tiempo que se retransmiten los partidos de la Liga.

Como en el conjunto de esta cruzada anti-piratería, el organismo que dirige Javier Tebas se ampara en varios autos del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba para llevar a cabo distintas medidas preventivas. Por este motivo, la Liga puede solicitar el bloqueo de todas las IPs que, bajo su punto de vista, participen en la difusión de retransmisiones de fútbol pirata. El principal afectado es Cloudfare, que aloja todo tipo de direcciones web que nada tienen que ver con la Liga. Esto ha provocado que los bloqueos durante los partidos del fútbol español repercutan de forma negativa hacia diferentes negocios o páginas web.

El último caso ha sido el de Freedom.gov, una dirección creada por el gobierno estadounidense con el objetivo de permitir a ciudadanos de otros países acceder a todo tipo de contenido online como si estuvieran en Estados Unidos; con el objetivo de evitar la posible censura en sus respectivos países. «La información es poder. Reclama tu derecho a la libertad de expresión», reza el lema de freedom.gov. La web aún no está operativa, pero al emplear la CDN (Red de Distribución de Contenidos) de Cloudflare su acceso se ve interrumpido de forma colateral durante las retransmisiones de la Liga. Mismo problema con el que cuentan tiendas online, páginas web y todo tipo de proyectos en Internet por la guerra contra la piratería de Javier Tebas.

Las VPN, en guerra contra Tebas

El objetivo último de Freedom.gov es la creación de una red VPN oficial del Gobierno de Estados Unidos, lo que facilitaría el libre acceso a diferentes contenidos mediante su uso. Las VPN también han recibido un revés judicial por parte de la Liga en España. NordVPN y Proton VPN, dos de las empresas líderes del sector, también podrán recibir órdenes de bloqueo de direcciones IP de parte de La Liga y Telefónica después de una resolución del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba.

Alguien debería decirle a LaLiga que https://t.co/mMFhtQ8gTr, un sitio web del gobierno de Estados Unidos, NO muestra emisiones ilegales de partidos de fútbol. pic.twitter.com/EP7Rqu45KD — David Peterson (@davidgpeterson) February 22, 2026

Precisamente, desde Proton VPN han surgido críticas a Javier Tebas por el bloqueo de Freedom.gov durante las retransmisiones de la Liga. «Alguien debería decirle a LaLiga que Freedom.gov es un sitio web del gobierno de Estados Unidos, NO muestra emisiones ilegales de partidos de fútbol.», comentó en sus redes sociales David Peterson, director general de esta empresa. Un mensaje que replicó la cuenta oficial en X de Proton VPN, argumentando en el mismo sentido: «¿Aparentemente freedom.gov (un sitio web oficial real del gobierno de los EEUU) está mostrando transmisiones de fútbol pirateadas ilegales? De lo contrario, ¿por qué La Liga los bloquearía?».