Palazo del dueño del Castellón a Tebas: «En lugar de luchar contra la piratería, aprende del streaming»

Haralabos Voulgaris está haciendo historia desde que compró el Castellón en Primera Federación. El millonario griego ha llevado al club a ascender a Segunda División y ahora mismo los chicos de Castalia lideran una de las categorías más complejas del fútbol europeo. Esa situación no ha hecho que el empresario haya hecho una de las críticas más duras y ácidas que se recuerda hacia la Liga de Javier Tebas.

Voulgaris hizo su fortuna a través de las apuestas deportivas, especialmente en la NBA, y por eso sabe de lo que habla a la hora de hacer una propuesta para cambiar el sistema de retransmisiones de la Liga. «¿Puedo sugerir que, además de centrarse en combatir la piratería, la Liga haga un esfuerzo real y concertado para explorar opciones de visualización internacionales viables, convenientes y totalmente legales? Ligas como la MLB, la Fórmula 1 y la NFL han creado modelos de streaming accesibles a nivel mundial. No hay razón para que el fútbol español no aspire al mismo estándar», dijo.

La crítica de Voulgaris ataca en la frente a un Tebas que se ha quedado «analógico», tal y como denunció Florentino Pérez en una Asamblea del Real Madrid hace dos años. El griego, de hecho, puso el foco en las dificultades que él mismo tiene para seguir el fútbol en España que, por cierto, es el más caro de toda Europa.

«Soy dueño de un club de LaLiga 2 y pago cuatro suscripciones a DAZN, además de Movistar, Amazon Prime y probablemente alguna otra que se me olvida, solo para que mi familia y yo podamos ver nuestros partidos. Sin embargo, cuando viajo fuera de España o Europa, a menudo me resulta imposible verlos», añadió sobre la mala venta del fútbol español a nivel internacional y que hace que la premier League golee a Liga en esta materia.

Javier Tebas tiene un serio problema porque su forma de entender el fútbol se ha quedado completamente obsoleta. La Liga no ha desarrollado un sistema de streaming que permita que se pueda seguir de forma global como sí sucede con otras competiciones con la que compite. Las quejas de Haralabos Voulgaris no ponen más que poner de manifiesto la decadencia del fútbol español ante rivales mucho más preparados.