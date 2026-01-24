Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal

El Real Madrid recuperó la cabeza de la clasificación de la Liga tras vencer por 0-2 en el estadio de La Cerámica. Los blancos duermen este sábado como líderes a la espera de lo que haga el Barcelona contra el Oviedo en la jornada del domingo. Kylian Mbappé definió con sus dos goles un partido que era una de las salidas más complicadas del año para los merengues.

Álvaro Arbeloa logró su tercera victoria consecutiva tras la traumática eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete. El Real Madrid ha encadenado triunfos contra el Levante, Mónaco y el Villarreal en esta ocasión consiguiendo enderezar una cuesta de enero que se había puesto muy en contra tras perder la Supercopa ante el Barcelona.

El Real Madrid reconquista la cabeza de la clasificación de la Liga por primera vez desde el mes de noviembre cuando encadenó tres empates de forma consecutiva que le devolvieron la vanguardia al Barcelona. El club blanco está viviendo de un grandísimo Kylian Mbappé, quien en el estadio de La Cerámica aumentó su cuenta goleadora en el presente campeonato de Liga hasta los 21 goles.

El francés se guisó y se comió el último gol en el tiempo de descuento forzando un penalti en el minuto 93. Mbappé lo marcó a lo Panenka demostrando una impresionante sangre fría y dejando al Real Madrid en lo más alto de la clasificación después de varios meses.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 51 puntos Barcelona – 49 Villarreal – 41 Atlético de Madrid – 41 Espanyol – 34 Betis – 32 Celta de Vigo – 32 Osasuna – 25 Elche – 24 Real Sociedad – 24 Sevilla – 24 Athletic Club – 24 Girona – 24 Valencia – 23 Rayo Vallecano – 22 Mallorca – 21 Getafe – 21 Alavés – 19 Levante – 17 Real Oviedo – 13

Resultados de la 21ª jornada