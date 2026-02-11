Mbappé trabaja al margen, pero estará contra la Real Sociedad

El Real Madrid acelera antes de recibir a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (sábado, 21:00 horas) con una sesión en Valdebebas que deja luces… y alguna sombra. Arbeloa empieza a perfilar su plan para la 24ª jornada de Liga mientras la enfermería sigue marcando parte del guion.

La mejor noticia lleva nombre propio: Mastantuono. El argentino se ejercitó con el grupo sin el menor problema, completando la sesión con absoluta normalidad y demostró que ya ha superado el golpe que sufrió contra el Valencia.

No ocurre lo mismo con varias piezas importantes del engranaje blanco. Militao, Bellingham y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación, al margen del grupo. La idea es que el atacantr brasileño esté para el duelo contra Osasuna, aunque podría llegar al partido contra la Real Sociedad.

Caso aparte es Kylian Mbappé. La estrella francesa realizó trabajo específico de refuerzo en el gimnasio y tratamiento fisiológico en el interior de las instalaciones. Sin alarmas oficiales, pero con seguimiento exhaustivo. En Valdebebas miden cada carga al milímetro. El calendario no da tregua y el Real Madrid necesita a su referente en plenitud.

La sesión arrancó con vídeo y trabajo de fuerza en el gimnasio. Después, ya sobre el césped, los jugadores se dividieron en varios rondos antes de abordar tareas tácticas específicas. El entrenamiento concluyó con partidos en dimensiones reducidas, alta intensidad y ritmo competitivo.

El Bernabéu espera y la Real Sociedad no será un rival complaciente. El Real Madrid afina piezas, recupera efectivos y protege a sus estrellas. La Liga entra en su fase decisiva y cada detalle cuenta. En Valdebebas lo saben: no hay margen para la relajación.