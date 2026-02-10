Optimismo con Mastantuono en el regreso al trabajo del Real Madrid

El Real Madrid completó este martes la primera sesión de entrenamiento de la semana en Valdebebas, con la mente puesta en el próximo compromiso liguero frente a la Real Sociedad y con una carga de trabajo diferenciada según el desgaste acumulado tras el último partido disputado en Valencia. Arbeloa y su cuerpo técnico diseñaron una jornada intensa, marcada por el trabajo físico y la gestión individualizada de varios futbolistas.

Los jugadores que fueron titulares en el encuentro en Mestalla realizaron una sesión más enfocada en la recuperación activa. El trabajo comenzó sobre el césped con estiramientos y largas series de carrera continua, destinadas a soltar piernas y facilitar la recuperación muscular tras el esfuerzo competitivo. Posteriormente, el grupo llevó a cabo ejercicios de rondos, manteniendo el contacto con balón, antes de completar la jornada con más trabajo físico en el gimnasio, donde se incidió en la prevención de lesiones y la regeneración muscular.

Por su parte, el resto de la plantilla afrontó una sesión de mayor exigencia. Además de completar el mismo bloque físico inicial, estos jugadores participaron en una serie de partidos en espacios reducidos, que sirvieron para trabajar la intensidad, la presión y la toma de decisiones. La sesión se cerró con una parte táctica, en la que el cuerpo técnico ajustó conceptos colectivos de cara a los próximos compromisos del calendario.

En el apartado médico, el entrenamiento estuvo marcado por varias ausencias y trabajos específicos. Franco Mastantuono realizó trabajo individual junto a los fisioterapeutas. El joven argentino se recupera de un golpe en el muslo izquierdo, aunque desde el club transmiten tranquilidad. Está previsto que el futbolista se reincorpore mañana al trabajo habitual con el grupo, siempre que la evolución sea favorable.

Además, Eder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham continúan con sus respectivos planes de recuperación. Los tres jugadores siguen realizando trabajos específicos para superar sus lesiones, sin fecha concreta de regreso, aunque el cuerpo técnico confía en poder ir integrándolos progresivamente cuando las condiciones físicas lo permitan.

El Real Madrid sigue así afinando su preparación en una fase clave de la temporada, con la prioridad de mantener el nivel competitivo sin asumir riesgos innecesarios. La gestión de cargas y la recuperación de efectivos serán determinantes para afrontar con garantías un calendario exigente en las próximas semanas.