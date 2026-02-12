Mbappé es «duda razonable» para jugar contra la Real Sociedad y Asencio tiene gripe

El Real Madrid completó el tercer entrenamiento de la semana en Valdebebas con la duda de Mbappé, que se se ejercitó por segundo día en el interior de las instalaciones y en estos momentos es «duda razonable» para el encuentro contra la Real Sociedad. Raúl Asencio no se ejercitó por culpa de un proceso gripal.

Bellingham, Rodrygo y Militao continúan con sus procesos de recuperación y se mantienen al margen del entrenamiento con el grupo. Por su parte, Asencio no pudo entrenarse debido a un proceso gripal, aunque se espera que, si evoluciona favorablemente, pueda reincorporarse a las sesiones mañana. Todo indica que el sábado podría estar disponible para el encuentro.

Mbappé, por su parte, ha trabajado nuevamente en el interior, centrado en recuperar las sensaciones de su rodilla izquierda, afectada desde el esguince sufrido en diciembre. Su participación en el entrenamiento con el equipo está prevista para mañana, por lo que se mantiene como duda razonable de cara al partido.

El Bernabéu espera y la Real Sociedad no será un rival complaciente. Los donostiarras llegan cansados, pero felices tras tomar ventaja en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic. La Liga entra en su fase decisiva y cada detalle cuenta. En Valdebebas lo saben: no hay margen para la relajación.