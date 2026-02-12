Infantino aplaude el acuerdo entre UEFA, EFC y Real Madrid por la Superliga: «Gana el fútbol»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha elogiado el acuerdo alcanzado en la tarde del miércoles entre la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid para poner fin a la Superliga y trabajar de forma conjunta «por el bien del fútbol europeo». El dirigente del organismo rector del fútbol mundial ha comenzado su intervención en el 50º Congreso de la UEFA pidiendo un aplauso para Aleksander Ceferin, Nasser Al-Khelaifi y Florentino Pérez, cabezas visibles de las tres partes implicadas en las negociaciones. «Gana el fútbol», ha zanjado Infantino.

Unas palabras que ha hecho suyas pocos minutos después el propio Ceferin, presidente de la UEFA, en el acto celebrado en la mañana del jueves en Bruselas. «El único ganador es el fútbol», ha declarado el dirigente esloveno tras el final de una ‘guerra’ que se ha extendido durante cerca de un lustro desde que se anunció la creación de la Superliga en 2021. Un enfrentamiento que ha supuesto un desgaste para las partes implicadas y cuyo final ha celebrado Ceferin: «Estábamos cansados de estas disputas. Hemos tenido desacuerdos con el presidente del Real Madrid, pero nunca nos hemos perdido el respeto ni el amor que sentimos por el fútbol».

Las palabras de los actores principales del balompié mundial y europeo coinciden en calificar el inicio de esta nueva alianza entre UEFA, EFC y Real Madrid como una victoria en la que ninguno de los implicados sale derrotado. Con el fin de la Superliga y el comienzo de esta colaboración entre las tres partes, el comunicado conjunto publicado por todas ellas en la tarde del miércoles desveló los puntos en los que trabajarán. Un acuerdo que persigue «el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología».

Infantino se suma a Al-Khelaifi y Ceferin

Además del Real Madrid y la UEFA, la otra ‘pata’ de las negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses ha sido la EFC. La asociación que reúne a los clubes europeos -antes conocida como ECA- y que preside Nasser Al-Khelaifi. El dirigente de la EFC y del PSG es, además, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Tras conocerse el acuerdo, Al-Khelaifi también lo definió como una victoria para el fútbol europeo. «Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana… que era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados. Hoy gana la UEFA, gana el Madrid y gana la EFC», declaró a MARCA.

El dirigente del PSG, uno de los clubes más cercanos a UEFA en su batalla contra la Superliga, también elogio la labor de Florentino Pérez. «Si alguien dice o piensa que Florentino hoy ‘ha perdido’, es un estúpido y no sabe nada de fútbol», expuso Al-Khelaifi en la tarde del miércoles horas después de que trascendiera el acuerdo.