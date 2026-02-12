Ceferin celebra el regreso del Real Madrid: «Estoy encantado de que se sumen de nuevo a la familia»

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha comparecido este jueves en el 50 Congreso de la UEFA, y habló sobre el acuerdo con el Real Madrid para el fin de la Superliga. El máximo mandatario del fútbol europeo se mostró «encantado» de volver a tener a Real Madrid y Barcelona «en nuestra familia». También quiso dejar claro que, aunque tuvieron desacuerdos con Florentino Pérez, «nunca perdimos el respeto mutuo», y resalta que «el único ganador es el fútbol».

«Los clubes aportan ambición a todo este deporte. Y si hablamos de los clubes, tengo que abordar lo de ayer. Estoy encantado de que el Madrid y el Barcelona se hayan unido de nuevo a nuestra familia», comenzaba diciendo Ceferin nada más arrancar su intervención. Se refería al acuerdo que anunciaron este miércoles la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid «por el bien del fútbol europeo de clubes».

«La verdad es que estábamos todos cansados. Que quede claro, nunca perdimos el respeto mutuo con Florentino ni nuestro amor por el fútbol, aunque tuvimos nuestras diferencias. El único ganador es el fútbol». El presidente hizo una mención especial a Nasser Al-Khelaifi, presidente de la EFC, para agradecerle su labor de intermediación: «Y gracias a Nasser porque su liderazgo ha sido clave para volver a estar unidos».

«El futuro del fútbol europeo es muy brillante. En un mundo fragmentado, el fútbol todavía está conectado, ofrece un idioma común. Hemos afrontado retos más difíciles que nunca, pero el fútbol ha elegido unidad en lugar de fragmentación y eso nos conduce a la convicción de que nuestro futuro es brillante», aseguró.

El presidente hizo un alegato a favor de mantener las convicciones y los principios de la organización, por parte de todos los actores que forman parte de la misma, y destacó el crecimiento de sus competiciones y las audiencias, especialmente con la modificación del formato de las competiciones de clubes, frente a quienes dudaron de ello.

«55 asociaciones, diferentes historias y realidades y una sola pirámide. La reforma de nuestras competiciones ha sido exitosa. Consultamos, escuchamos y actuamos juntos. Ahora son más dinámicas y competitivas y no es casualidad, es el resultado del desarrollo responsable», añadió.

Ni la IA puede con el fútbol

Tras destacar la importante colaboración con los clubes europeos (EFC) y con la UE, insistió también en el mantenimiento de la pirámide del fútbol, «con los valores en la base» y destacó la obtención de cifras récord de audiencia, de beneficios y para solidaridad, a la vez que se refirió a la continuidad de la afición de los jóvenes al fútbol, pese al momento de digitalización y la irrupción de la IA.

«El rápido desarrollo de la IA puede reproducir cualquier cosa, pero el fútbol ocurre en sitios reales y con gente real. Los jóvenes no se han alejado. Están aquí. Observando, siguiendo y llenando estadios en números sin precedentes. Ningún algoritmo, ningún avatar, ningún bot, puede reemplazar lo que se lucha en el campo y la camiseta en un día de partido», recalcó.

En su intervención, Ceferin consideró necesario proteger la salud de los jugadores frente a la carga de partidos, a los aficionados y también el mantenimiento en su territorio de las ligas domésticas. «¿Cómo construyen la identidad si te llevas los partidos fuera?», se cuestionó, antes de enviar un «mensaje simple a los gobiernos internacionales»

«Trabajen con nosotros contra la discriminación, por la seguridad de los aficionados, no contra ellos. Cuando la mayoría de las autoridades actúan en solitario, sin diálogo, los días de partido son más frágiles, menos seguros. Debemos abrir las puertas, no cerrarlas, proteger a los aficionados y no apartarlos. Dejar el fútbol en el lugar al que pertenece, porque la seguridad y la inclusión no son contrarias y dependen la una de la otra», consideró el presidente de UEFA.