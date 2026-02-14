Convocatoria del Real Madrid contra la Real Sociedad: Mbappé entra en la lista y vuelve Vinicius; David Jiménez se queda fuera

La convocatoria del Real Madrid para el duelo contra la Real Sociedad tiene como gran novedad la presencia de Mbappé en la lista. El francés, tras no entrenarse junto al resto de sus compañeros el miércoles y el jueves y regresar a la dinámica de grupo este viernes, finalmente ha superado las molestias que arrastraba en la rodilla y ha entrado en la lista.

En esta convocatoria también hay que destacar la presencia de Vinicius, que no estuvo contra el Valencia el pasado fin de semana al tener que cumplir un partido de sanción por ver cinco amarillas en la Liga. En cuanto a los canteranos, Arbeloa ha citado a Cestero y Palacios. Además, Mestre hace las labores de tercer portero.

Por otro lado, en cuanto a las ausencias, Arbeloa no podrá contar para este partido con Rodrygo, Bellingham y Militao. El que más cerca de volver de los tres es el delantero brasileño, que, si no hay contratiempos, deberá estar disponible para el encuentro contra Osasuna de la próxima semana.

La hora de la verdad

El Real Madrid comienza contra la Real Sociedad 10 días en los que pondrá en juego parte de sus opciones de la temporada. Los blancos afrontan un partido complicado contra los donostiarras en el estadio Santiago Bernabéu. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, los donostiarras han jugado nueve partidos, han ganado ocho encuentros y solo han empatado uno: el último, la ida de la semifinal de Copa del Rey contra el Athletic que se celebró en San Mamés.

El martes, el Real Madrid deberá jugar la ida del playoff de la Champions contra el Benfica, donde hace dos semanas perdió 4-2 en la última jornada de la fase liga de la máxima competición continental. Después, deberá viajar a Pamplona para medirse a Osasuna en El Sadar, mientras que el miércoles 25 jugará la vuelta de la eliminatoria continental contra los lusos.

El Real Madrid se juega muchas opciones de la temporada en estos cuatro partidos, puesto que los blancos buscarán sumar seis puntos clave en la Liga para, como mínimo, mantener la persecución al Barcelona, mientras que en la Champions los madridistas buscan meterse en octavos.

Convocatoria del Real Madrid