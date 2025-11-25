Valdano analiza el tenso momento de Xabi Alonso: «Bienvenido al Real Madrid…»

El Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa su peor momento desde la llegada del técnico. Los blancos se marcharon al parón de selecciones encadenando una derrota en Liverpool con un empate en Vallecas. Una dinámica que no pudieron cambiar ante el Elche y que sitúa a Xabi Alonso en la cuerda floja tras perder el favor de la plantilla. Jorge Valdano, que también entrenó al Real Madrid, ha analizado la delicada situación del entrenador donostiarra. «Bienvenido al Real Madrid», ha comentado el argentino sobre un club al que define como «muy incómodo».

La experiencia de Jorge Valdano como jugador madridista entre 1984 y 1987 y su etapa como técnico del equipo durante tres años (1994-1996) le otorgan la condición de voz autorizada sobre el Real Madrid. El que fuera campeón del mundo con Argentina ha hablado de la incertidumbre y el inconformismo que se vive en el banquillo merengue. «Bienvenido al Real Madrid. Si haces muchos cambios eres un revolucionario y si no los haces eres un inmovilista. Este club es muy incómodo. Se lleva muy mal con la derrota… y con los empates», ha iniciado Valdano.

El ex jugador ha centrado el tiro sobre los problemas de juego del Real Madrid, incidiendo en la falta de creatividad en la medular del equipo. «Xabi Alonso no acaba de encontrar, en el medio del campo, jugadores que le den criterio y fluidez al equipo. Yo creo que eso los castiga atrás y adelante», ha aseverado Valdano sobre una zona en la que en el encuentro ante el Elche iniciaron Camavinga, Ceballos y Arda Güler. Para el ex delantero, el turco es más peligroso cuando se acerca al área. «Se ha ganado el aprecio porque con continuidad ha demostrado que está francamente bien. Ahora está condenado a jugar unos metros más atrás… y eso lo desconecta de Mbappé», ha comentado en una intervención en Movistar Plus.

Valdano y la delicada situación de Xabi Alonso

Los recientes resultados y su deteriorada relación con buena parte de la plantilla, colocan a Xabi Alonso en una delicada situación en el banquillo merengue. Pese a comenzar con números de récord y cumpliendo objetivos en Liga y Champions, la continuidad del técnico donostiarra está a prueba en los próximos partidos. «Siempre hay una cadena de consecuencias que no deja que el equipo se termine de asentar», ha asegurado Valdano.

«No acaba de encontrar, en el centro del campo, jugadores que le den criterio y fluidez al equipo». Jorge Valdano y el ‘diagnóstico’ del @realmadrid de @XabiAlonso. #ElTercerTiempo pic.twitter.com/nua3HmVDV1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 24, 2025

El argentino percibe la tensión del técnico desde fuera. Una continuidad que está en entredicho si el Real Madrid prolonga su mala racha en el partido de Champions ante el Olympiacos, según aseguró Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. «Todo lo que rodea al club y a Xabi Alonso, desde fuera, da la sensación de que es francamente incómodo jugar bajo esta presión», ha concluido Jorge Valdano sobre el momento de Xabi en el banquillo merengue.