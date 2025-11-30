Rodrygo deja clara su opinión sobre el penalti de Joel Roca

OKDIARIO captó en la zona mixta de Montilivi la reacción de Rodrygo al claro penalti que le hizo Joel Roca en la recta final de partido y que ni De Burgos ni Pulido Santana en el VAR pitaron. El delantero brasileño abandonó el estadio asintiendo con la cabeza. También Valverde dejó claro que era una pena máxima muy clara.

«Es una jugada revisable por el VAR y te sorprende. Habrá que verla, pero son jugadas decisivas que pueden marcar el partido», dijo Xabi Alonso en rueda de prensa sobre el penalti no pitado a Rodrygo en la segunda parte.

Y a Rodrygo Goes también le pareció penalti. El delantero brasileño abandonó el estadio, pero antes pasó por delante de la prensa en zona mixta. La pregunta era clara. ¿Penalti? La repuesta del atacante madridista también fue muy claro. Asintió con la cabeza y dejó clara su opinión sobre esta polémica acción que condicionó el partido.