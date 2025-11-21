El inesperado elogio de Cañizares a Courtois: «Cuando llegó era un buen portero y ahora…»

Thibaut Courtois es, bajo muchos ojos, el mejor portero del mundo. El portero belga, dueño y señor de la portería del Real Madrid, lleva desde hace tiempo siendo titular absolutamente indiscutible. Ni su lesión grave en verano de 2023 ni el empuje de un Lunin que siempre intenta rascar minutos impiden que nadie le saque de su minifundio.

Ocho porterías a cero en 16 partidos esta temporada. Números que le siguen colocando como uno de los que mejor está en forma. Con 33 años y contrato hasta junio de 2027, Courtois sigue acaparando elogios desde todos los rincones, incluidos los de su propio gremio. Uno que ‘babea’ con él es Santiago Cañizares, quien recalcó cuál fue la clave de su evolución para llegar hasta la cima.

«Su mejora es evidente desde que llega al fútbol español, al Atlético de Madrid. Llegó siendo un buen portero, un buen proyecto. Hoy es el mejor portero para mí, el que han visto mis ojos, el mejor portero del mundo, el que mejores condiciones tiene con independencia de títulos y demás. Todo esto tiene que ver con la profesionalidad tan exclusiva, tan diferente que tiene Courtois respecto seguramente a la mayoría de porteros», expresó el ex portero en Cadena Cope.

A pesar de encender las alarmas de cara al partido frente al Elche por una sobrecarga en el muslo derecho, el belga se quedó en Valdebebas durante el parón y estará disponible para jugar. «Estaré bien para el fin de semana. Era una lesión pequeñita, pero tenía que descansar, recuperar y tratarme», confesó Courtois.

En el Real Madrid le consideran que tiene aún mucho futuro en el Santiago Bernabéu. El pasado verano amplió su contrato un año más y no se postula que aparezca un competidor que comprometa su relación con la portería blanca. Hay Courtois para rato.