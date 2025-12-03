Xabi Alonso: «Ha sido el partido más redondo de la temporada»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Athletic en San Mamés. Los blancos firmaron el mejor encuentro de la temporada para sumar tres puntos capitales. Mbappé hizo dos golazos y Camavinga, que terminó lesionado, marcó otro tanto. También acabó con molestias Trent Alexander-Arnold.

«Era un partido importante. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. Ha sido el encuentro más redondo que hemos hecho en un estadio exigente y en un momento importante», comenzó el vasco.

A la hora de analiza el partido de Mbappé, fua claro: «Ha hecho dos golazos. El equipo ha salido a ganar el partido con mucha intensidad y con muy buen ritmo. Era un momento importante tras tres emptes fuera de casa. El domingo volvemos al Bernabéu». «No me sorprende que haga paradas decisivas», dijo sobre Courtois.

«Es totalmentre compatible. Hay muchos partidos. Jugamos cada tres y ha sido una decisión técnica para el partido de hoy», comentó al analizar la suplencia de Güler. Por otro lado, habló de la importancia del encuentro: «Lo de hoy es lo de hoy. Vamos partido a partido. Tras empatar en Gerona era importante. Mañana ya pensamos en el Celta. El calendario es exigente y no te permite darle muchas vueltas».