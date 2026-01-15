Últimas noticias de Estados Unidos, en directo | Qué está pasando en Irán, Groenlandia y Venezuela

Irán ha decidido reabrir su espacio aéreo después de suspender todos los vuelos durante cinco horas ante la posibilidad de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ejecute su amenaza de bombardear el país asiático. El presidente republicano prometió que la ayuda para los iraníes «está en camino», después de que la represión de los ayatolás haya provocado la muerte de más de 2.600 personas en las manifestaciones contra el régimen. Estados Unidos ordenó este miércoles la evacuación del personal de su base militar en Doha ante la amenaza de Irán de responder a cualquier ataque contra su territorio. Las tensiones siguen en aumento con respecto a Groenlandia después de la reunión de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, con los ministros de Exteriores de Dinamarca y de la isla del Ártico.

Sigue en directo la última hora de las noticias internacionales, qué está pasando en Irán, los siguientes pasos en Groenlandia y la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump.

Qué está pasando en Irán

Las manifestaciones en Irán han crecido en los últimos días y la tensión va incrementando poco a poco. Los ciudadanos han salido a las calles para protestar contra el régimen de Alí Jamenei.

El horror no para de crecer y según fuentes con acceso al interior del país ya se acumulan más de 12.000 muertos y morgues colapsadas por la represión del régimen islámico. Si bien, Donald Trump reconoce que todavía no se puede ofrecer una cifra exacta de muertos.

Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de España recomienda a los ciudadanos españoles en Irán que abandonen el país ante la creciente ola de violencia y les pide que salgan «haciendo uso de los medios disponibles».

La situación en Groenlandia

Francia también enviará tropas a Groenlandia y España no descarta sumarse a las maniobras en la isla. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha anunciado este jueves el envío de tropas francesas a Groenlandia para participar en maniobras militares junto a Dinamarca, Suecia, Alemania y Noruega. Además, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha asegurado la mañana de este jueves que España no descarta unirse a estas operaciones para incrementar la defensa de la isla del Ártico ante las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de anexionarse el territorio autónomo.