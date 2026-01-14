Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles en Irán que abandonen el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado una alarmante recomendación a los ciudadanos españoles que se encuentran en Irán: que abandonen el país «haciendo uso de los medios disponibles». Asimismo, el ministerio de Albares desaconseja viajar a la zona por la situación de «gran inestabilidad» que se vive en la región.

La escalada de la tensión y la represión del régimen terrorista de los ayatolás ha sido brutal en los últimos días, con miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán disparando a la cabeza y al pecho a los ciudadanos que se atreven a salir a la calle a pedir libertad y el fin del régimen teocrático.

Ante esta situación de grave peligro, Exteriores ha actualizado las recomendaciones de viaje a Irán, indicando que la situación es «inestable en todo el país». La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y «miles» más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas.

Desde Exteriores recuerdan que «se han cortado las comunicaciones desde el pasado 8 de enero, incluyendo Internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero».

Por ello, el Ministerio de Albares recuerda que la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones, por lo que se recomienda «verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas, ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación». Así, ha subrayado que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán «están abiertas para ciudadanos extranjeros».

Exteriores también recomienda permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por Internet. Ha explicado que «los cortes en las comunicaciones e Internet, ahora bloqueados, son frecuentes» y que sistemas de mensajería como WhatsApp y redes sociales «se encuentran bloqueados». «Esto puede significar quedarse incomunicado durante largos periodos de tiempo», ha apuntado.

Por otra parte, el Ministerio también «desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial». «Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades», ha precisado.