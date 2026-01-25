La dictadura de los ayatolás de Irán dispara sus matanzas: 30.000 manifestantes asesinados en 3 semanas

Al menos 30.000 manifestantes han muerto durante la ola de protestas en Irán, según datos internos del Ministerio de Salud del régimen de los ayatolás. Hace días, se estimaba que 16.500 manifestantes habían muerto y alrededor de 330.000 resultaron heridos, según un informe elaborado por médicos que trabajan dentro del país, publicado el domingo 18 de enero.

El recuento interno contradice la cifra oficial de 3.117 muertos, anunciada el 21 de enero por sectores de línea dura del régimen que reportan directamente al Líder Supremo, Alí Jamenei, y evidencia las profundas divisiones internas en el poder iraní.

Masacre en dos días

Sólo entre el 8 y el 9 de enero, hasta 30.000 manifestantes podrían haber sido asesinados, según los datos internos. Hospitales desbordados, cuerpos transportados en semirremolques y un apagón informativo total muestran la magnitud de la tragedia. Las imágenes filtradas y los recuentos clandestinos hablan de una masacre histórica que supera con creces los números oficiales del régimen.

Hospitales colapsados y cifras clandestinas

El registro clandestino de médicos y personal de emergencias documenta 30.304 muertes en hospitales hasta el viernes 23 de enero, según el doctor Amir Parasta, cirujano germano-iraní. Los datos han sido publicados por la revista Time y han sido recogidos por The Washington Times, The Times of Israel y The Jerusalem Post.

Parasta advierte que no incluye los fallecidos trasladados directamente desde hospitales militares ni los que murieron en zonas no investigadas. Las protestas se extendieron a unos 4.000 puntos del país, según el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, lo que sugiere que la cifra real podría ser aún mayor.

Comparaciones históricas inquietantes

Expertos en violencia masiva señalan que un número tan alto de muertes en solo dos días es extremadamente raro. Les Roberts, profesor de la Universidad de Columbia, asegura que suele estar asociado a conflictos con explosivos o ataques masivos, como en Alepo o Faluya.

El único antecedente comparable en la historia moderna fue Babi Yar, en Ucrania, donde los nazis ejecutaron a más de 33.000 judíos en dos días durante la Segunda Guerra Mundial.

De la protesta económica a la represión total

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente contra la crisis económica, y luego se extendieron para exigir la caída del régimen islámico. Durante la primera semana, la respuesta del gobierno fue ambigua: uso de fuerza no letal y mensajes conciliadores.

El 8 y 9 de enero se produjo el punto de inflexión. Movilizaciones masivas impulsadas por figuras opositoras en el exilio coincidieron con promesas de apoyo de Donald Trump, que finalmente no se materializaron.

Represión letal

Según testigos e imágenes de teléfonos móviles, las autoridades cortaron internet y todas las comunicaciones. Francotiradores en azoteas y camiones con ametralladoras abrieron fuego contra las multitudes. Un oficial de la Guardia Revolucionaria advirtió: “Si una bala te alcanza, no te quejes”.

La información tardó en salir del país. Las primeras imágenes de cuerpos se filtraron gracias a conexiones ilegales de internet por satélite Starlink. Evan Firoozi, ex preso político y director de NetFreedom Pioneers, confirmó en una entrevista a OKDIARIO que se introdujeron al menos 300 terminales clandestinos.

Aun así, el recuento se vio limitado por el corte de comunicaciones. Solo seis hospitales de Teherán registraron 217 muertes tras los ataques del jueves.

El doctor Amir Parasta, cirujano oftalmólogo germano-iraní elaboró ​​un informe inicial con 16.500 muertos hasta el 10 de enero, cifra que luego fue revisada al alza. Paul B. Spiegel, de la Universidad Johns Hopkins, destacó la rapidez del trabajo bajo condiciones «extremadamente limitadas y arriesgadas». Les Roberts añadió que «las 30.000 muertes verificadas son casi con toda seguridad una subestimación».

Entre las víctimas hay historias que muestran la dimensión humana del horror. El 9 de enero, Sahba Rashtian, aspirante a artista de animación, se desplomó en las calles de Isfahán. Un amigo relató que «antes de que alguien empezara a corear, vieron a Sahba en el suelo. Su hermana notó sangre en su mano».