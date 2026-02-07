Netanyahu pide a Trump que exija a Irán que frene su programa nuclear y deje de financiar a terroristas

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente de Estados Unidos Donald Trump este miércoles. Netanyahu le pedirá que exija al régimen de los ayatolás de Irán incluir el freno de su programa de misiles y la financiación terrorista dentro del acuerdo nuclear. El régimen de los ayatolás de Irán ya rechazó de forma tajante la principal exigencia de Estados Unidos en las últimas conversaciones nucleares celebradas este viernes en Omán: poner fin al enriquecimiento de uranio en su territorio.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, adelantará esta semana su viaje a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de máxima tensión sobre el programa nuclear iraní. La reunión, prevista para este miércoles, coincide con la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Omán. Inicialmente, Netanyahu tenía previsto viajar a Washington del 18 al 22 de febrero.

Netanyahu considera que cualquier acuerdo sobre Teherán no puede limitarse únicamente a la cuestión nuclear. «Cualquier negociación debe incluir restricciones al programa de misiles balísticos y el cese del apoyo a los terroristas y milicias del eje iraní en la región», se ha señalado desde la oficina de Netanyahu. Israel teme que un pacto que ignore estos elementos deje al país vulnerable frente a la expansión militar de Irán en Oriente Medio.

Contactos y negociaciones en Omán

El pasado viernes, Washington y Teherán comenzaron la primera jornada de negociaciones indirectas en Omán, centradas en el programa nuclear. Según informó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, Irán no renunciará a su derecho a enriquecer uranio. El programa de misiles balísticos iraníes no fue abordado, lo que ha generado preocupación en Israel y Arabia Saudí.

En un principio, Netanyahu tenía previsto viajar a Washington del 18 al 22 de febrero, pero la visita se ha adelantado una semana a petición del primer ministro, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca. Hasta el momento, la oficina de Netanyahu no ha emitido comentarios adicionales sobre esta modificación de agenda.

Riesgos regionales y presión internacional

Israel ha alertado en múltiples ocasiones sobre los riesgos de un acuerdo limitado al ámbito nuclear. Según Tel Aviv, Irán continúa expandiendo su influencia militar en Siria, Líbano e Irak a través de grupos terroristas aliados. Un pacto que solo frene el enriquecimiento de uranio no impediría que el régimen de Teherán siga desarrollando misiles de alcance medio y largo.

La presencia militar de Estados Unidos en la región y el despliegue de fuerzas navales cerca del estrecho de Ormuz han reforzado la tensión en el Golfo Pérsico, mientras que la comunidad internacional sigue con atención las negociaciones. La coordinación entre Washington y Jerusalén es considerada clave para garantizar que cualquier acuerdo nuclear incluya mecanismos de control sobre misiles y actores armados irregulares apoyados por Irán.

Próximos pasos

El viaje de Netanyahu a Washington marca un intento de presionar a Trump para que adopte una postura más firme antes de la continuación de las negociaciones nucleares. Analistas consideran que la reunión servirá tanto para reforzar la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel como para asegurar que las preocupaciones de seguridad de Tel Aviv sean incluidas en cualquier eventual acuerdo.

Mientras tanto, la segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán sigue su curso en Omán, con expectativas de profundizar en los términos técnicos del enriquecimiento nuclear, aunque persiste la incertidumbre sobre misiles y actividades regionales de Irán.