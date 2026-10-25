Los cocineros expertos coinciden: «Para conseguir un pollo asado dorado y crujiente, no añadas más aceite, sino úntalo con una cucharada de miel mezclada con 2 cucharadas de salsa de soja durante los últimos 15 minutos de cocción»

¿Crees que para conseguir un pollo asado con una piel dorada, crujiente y brillante necesitas añadir aceite a la bandeja del horno? Los cocineros tienen otra propuesta muchísimo más interesante: pincelar una mezcla de una cucharada de miel y dos cucharadas de salsa de soja durante los últimos 15 minutos de cocción. Ambos ingredientes doran el pollo porque aportan azúcares y proteínas a la superficie de la piel, que se oscurece con el calor. La miel se compone principalmente de azúcares simples, como la glucosa y la fructosa, que reaccionan en el interior horno. Por su parte, los hongos de la salsa de soja, elaborada mediante un proceso de fermentación, liberan enzimas que descomponen parcialmente las moléculas de la soja, y las bacterias y levaduras hacen el resto.

Sin embargo, el aceite no aporta azúcares ni proteínas a la superficie del pollo. Aunque ayuda a transferir el calor, no genera por sí solo esa capa brillante y caramelizada que se forma cuando la mezcla de miel y salsa de soja se seca durante el horneado. La reacción de Maillard es un proceso de pardeamiento que se produce cuando los azúcares reductores reaccionan con los aminoácidos al aplicar calor. Esta reacción da lugar a compuestos aromáticos y pigmentos marrones conocidos como melanoidinas, responsables de parte del color y el aroma característicos de los alimentos cocinados.

Cómo conseguir un pollo asado dorado y crujiente

El secreto para conseguir una piel dorada y brillante está en aplicar la mezcla de miel y salsa de soja cuando el pollo está casi listo. De esta manera, los ingredientes tienen tiempo de formar una capa caramelizada sin que los azúcares se quemen por permanecer demasiado tiempo expuestos al calor.

Mezcla una cucharada de miel con dos cucharadas de salsa de soja y remueve hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando falten aproximadamente 15 minutos para terminar el horneado, comprueba que la piel del pollo esté firme y que no haya demasiado líquido acumulado en su superficie. Retira la bandeja del horno y extiende una capa fina de la mezcla por toda la superficie del pollo. Evita aplicar demasiada cantidad o dejar que la salsa se acumule en el fondo de la bandeja. Vuelve a meter el pollo en el horno durante los últimos 15 minutos. Vigila cómo cambia el color de la piel, ya que la miel contiene azúcares que se oscurecen rápidamente con el calor. Si la piel adquiere demasiado color antes de tiempo, cúbrela ligeramente con papel de aluminio para evitar que se queme mientras el pollo termina de cocinarse. Para conseguir un acabado todavía más brillante, puedes repetir la pincelada una vez, aproximadamente a mitad de los últimos 15 minutos de cocción, siempre que la superficie no esté demasiado oscura. El resultado es una piel con un tono dorado intenso, un acabado brillante y un ligero contraste entre el dulzor de la miel y el sabor salado de la salsa de soja.

Trucos de Jordi Cruz

El cocinero catalán y presentador de MasterChef, Jordi Cruz, ofrece una serie de consejos muy interesantes para preparar un pollo asado jugoso y lleno de sabor. A la hora de escoger el pollo, recomienda elegir una pieza que pese entre 1,2 y 1,4 kilos. En cuanto a la variedad,se decanta por el pollo amarillo, tradicionalmente asociado a una alimentación rica en maíz. Sin embargo, advierte de que no todos los ejemplares que presentan este color han adquirido su tonalidad de forma natural.

Uno de los consejos más importantes es sacar el pollo de la nevera entre tres y cuatro horas antes de cocinarlo para reducir el tiempo necesario en el horno y evitar que la carne pierda jugosidad durante el asado. Sin embargo, por seguridad alimentaria, es preferible no dejar el pollo crudo tantas horas a temperatura ambiente: conviene mantenerlo refrigerado y sacarlo solo el tiempo imprescindible antes de cocinarlo.

Finalmente, a la hora de meter el pollo en el horno, Jordi Cruz recomienda colocar la pieza con la pechuga hacia abajo. El motivo es que esta parte suele ser más seca, por lo que, al quedar en contacto con los jugos y la grasa que desprende el pollo durante el asado, se mantiene más tierna.