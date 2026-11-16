Jordi Cruz y los chefs expertos coinciden: «Para que la ensalada esté más rica no pongas primero el aceite de oliva, sino el vinagre y la sal»

El prestigioso chef español Jordi Cruz ha revelado una de las claves para hacer una sencilla pero buena ensalada. La mayoría de las personas suele comenzar con el aliño de la ensalada con el aceite de oliva, seguido del vinagre y la sal. Sin embargo, Jordi Cruz ha recomendado invertir el orden de los factores para conseguir un sabor más apejo y evitar que la sal quede mal distribuida. El orden correcto para aliñar es primero el vinagre, después la sal y por último el aceite de oliva virgen extra.

¿Por qué debe ir primero el vinagre?

El consejo difundido por el chef Jordi Cruz y otros expertos en cocina se basa en cómo interactúan los líquidos con los cristales de sal. El vinagre tiene una base acuosa que permite que los granos de sal se deshagan por completo al entrar en contacto con él.

Si se añade el aceite al principio, recubre las hojas y los cristales de sal con una capa de grasa. La sal no se disuelve en grasa, lo que provoca que algunos bocados queden excesivamente salados y otros totalmente sosos. Al incorporar el aceite de oliva en último lugar, se fija el aderezo ya disuelto sobre los vegetales y se evita que las hojas se queden lacias o empapadas demasiado rápido.

La receta de vinagreta de Jordi Cruz

Para conseguir un aliño totalmente homogéneo sin tener que echar los ingredientes a ojo sobre el plato, el chef recomienda preparar una vinagreta aparte, siguiendo una proporción clásica de tres partes de aceite por una de vinagre.

150 ml de aceite de oliva virgen extra.

50 ml de vinagre.

3 a 4 gramos de sal.

15 ml de agua

Ingredientes opcionales: como mostaza, miel o pimienta.

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Para realizar el paso a paso de Jordi Cruz, en primer lugar se debe poner en un recipiente el vinagre, la sal y la agua y remover hasta que no queden cristales de sal en el fondo. En caso de añadir ingredientes opcionales, se deberán añadir a continuación para integrarlos en el líquido. Finalmente, se agrega el aceite de oliva poco a poco mientras se bate con unas varillas o se agita un bote cerrado hasta lograr una salsa ligada.