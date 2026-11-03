Jordi Cruz, chef de MasterChef, y la receta para Navidad: «Un vasito de langostinos y crema de aguacate que entra por los ojos»

La Navidad es el momento perfecto para sorprender a los invitados con aperitivos originales y llenos de sabor. Y si hay alguien que sabe cómo convertir una receta sencilla en una propuesta digna de una celebración especial, ese es Jordi Cruz, chef y jurado de MasterChef. En esta ocasión, propone un entrante ideal para incluir en los menús navideños: un vasito de langostinos acompañado de una suave crema de aguacate.

Lo mejor es que no necesitas pasar horas en la cocina ni ingredientes difíciles de encontrar para conseguir un plato que conquiste a los comensales. «Prepara un entrante maravilloso para estas Navidades con la receta de vasitos de langostinos con crema de aguacate, firmada por el chef Jordi Cruz. Este plato es la opción perfecta para sorprender a tus invitados, combinando la frescura del aguacate con la delicadeza de los langostinos en una presentación elegante y fácil de servir».

Vasitos de langostino con crema de aguacate

Para preparar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes: 2 aguacates, 2 cucharadas de queso crema, 2 cucharadas de cilantro picado, el zumo de una lima y un limón, un chorrito de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y una pizca de sal. También necesitarás 1 huevo, 14 langostinos, pan rallado y una pizca de pepitas de chile para darle un toque picante.

En primer lugar, pela los dos aguacates, córtalos en trozos y colócalos en el recipiente del robot de cocina. Añade el queso crema, el cilantro picado, la ralladura de limón y lima, el zumo de ambos cítricos, un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Tritura todos los ingredientes hasta conseguir una crema fina y homogénea.

Después, bate el huevo en un plato hondo y coloca el pan rallado en otro recipiente. Ensarta tres langostinos en cada brocheta y añade un poco de sal. Pasa cada una primero por el huevo batido y, a continuación, por el pan rallado, asegurándote de que los langostinos queden bien rebozados.

Coloca las brochetas en la cesta de la freidora de aire y pulveriza un poco de aceite por encima. Si lo prefieres, también puedes cocinarlas sin añadir aceite. Selecciona el programa Air Fry, ajusta la temperatura a 180 °C y programa 10 minutos de cocción.

Por último, reparte la crema de aguacate en pequeños vasitos y coloca las brochetas de langostinos para acompañar. Decora con unas pepitas de chile y un poco de ralladura de lima para aportar un toque de color y sabor.

Los langostinos destacan por su bajo contenido en grasas y su aporte de yodo, un mineral que contribuye al funcionamiento normal de la glándula tiroides y al metabolismo energético. Además, contienen fósforo, necesario para mantener los huesos y los dientes en condiciones normales. Su aporte de proteínas los convierte en un alimento interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Por su parte, el aguacate es un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. Su contenido en grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes lo convierte en un buen complemento para una alimentación equilibrada. Entre sus principales beneficios destaca el aporte de nutrientes que participan en la protección de las células frente al estrés oxidativo y favorece la absorción de determinados compuestos beneficiosos presentes en otros alimentos.

Saquitos de langostinos, puerro y queso brie

Para preparar estos saquitos crujientes necesitarás 8 láminas de pasta filo, 200 gramos de langostinos pelados, 1 puerro, 100 gramos de queso brie, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de nata para cocinar, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra. También puedes utilizar unas tiras de cebollino para cerrar los saquitos y darles una presentación más elegante.

Para empezar, limpia el puerro y córtalo en rodajas muy finas. Pon una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y añade el puerro. Cocínalo a fuego suave durante unos 10-12 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que quede tierno y ligeramente dorado.

Mientras tanto, corta los langostinos en trozos pequeños. Incorpóralos a la sartén y cocina durante un par de minutos. Añade la nata, salpimenta y mezcla bien. Retira del fuego y deja que el relleno se temple.

Corta el queso brie en dados pequeños y añádelo a la preparación. Remueve suavemente para integrarlo con los demás ingredientes.

Extiende las láminas de pasta filo y pincela ligeramente cada una con mantequilla derretida. Coloca una porción del relleno en el centro, levanta las cuatro esquinas y júntalas en la parte superior formando un saquito. Utiliza una tira de cebollino para cerrarlo con cuidado.

Coloca los saquitos en la freidora de aire, pincela ligeramente el exterior con mantequilla y cocina a 180 °C durante unos 6-8 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Vigila la cocción porque la pasta filo se dora rápidamente.