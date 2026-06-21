Alerta de Jordi Cruz (chef) por el error que cometemos todos al descongelar los alimentos y que pone en peligro nuestra salud

¿Sabías que que descongelar mal los alimentos puede ser incluso más peligroso que congelarlos incorrectamente? Así lo explica el chef Jordi Cruz en un vídeo compartido en redes sociales, donde deja claro que este proceso es clave no sólo para mantener el sabor y la textura, sino también para evitar riesgos para la salud.

Cuando se rompe la cadena de frío de forma inadecuada, el alimento puede entrar en una zona de riesgo en la que los microorganismos se multiplican con facilidad. Por eso, el chef insiste en que tan importante como congelar bien es saber descongelar con criterio y seguridad.

Jordi Cruz explica cómo descongelar los alimentos paso a paso

#tips #gastronomia #congelados ♬ sonido original – Jordi Cruz @jordicruzof La congelación es uno de los mejores métodos de conservación que existen, pero tan importante como congelar bien es saber descongelar correctamente para no perder textura, jugosidad ni propiedades del alimento. En realidad, hay dos métodos fiables y seguros para hacerlo. Método 1: Descongelación lenta en refrigerador La forma más recomendable es planificar con tiempo. 1. Pasa el alimento del congelador al refrigerador. 2. Déjalo descongelar lentamente durante 12 a 24 horas. Este proceso suave permite que el producto recupere su textura de forma progresiva y evita que pierda demasiados jugos o propiedades. Método 2: Descongelación en agua fría Cuando necesitas acelerar el proceso, el agua fría es una excelente aliada. 1. Coloca el alimento en una bolsa hermética o al vacío. 2. Sumérgelo en agua fría. 3. Cambia el agua cada 30 minutos. El agua transmite la temperatura mucho más rápido que el aire, por lo que el alimento se descongela de forma más rápida pero todavía controlada. Este método funciona muy bien para carnes, pescados, mariscos o guisos. Casos especiales: – Caldos, cremas o fumés: se pueden descongelar más rápido incluso con agua caliente, ya que no sufren degradación. – Verduras congeladas: pueden ir directamente al agua de cocción. – Pan congelado en rebanadas: puede ir directamente a la tostadora. Si quieres mantener la calidad de carnes, pescados y mariscos, la regla es sencilla: o descongelar con 24 horas de antelación en la nevera, o utilizar agua fría cambiándola regularmente. Así sacarás el máximo partido a tus productos congelados. #cocina

«La congelación es un método de conservación muy eficaz, pero hay que saber cómo hacerlo correctamente. Existen dos formas básicas de descongelar de manera adecuada.

La más importante es hacerlo con tiempo, pasando el alimento del congelador al refrigerador y dejando que se descongele lentamente durante 12 a 24 horas. Este método es el más recomendable, ya que permite que la descongelación sea progresiva, de forma tranquila, y ayuda a conservar mejor las propiedades del alimento.

El segundo método consiste en introducir la pieza en agua fría, asegurándose de que esté bien protegida en una bolsa de vacío o en una bolsa tipo zip hermética. En este caso, se debe ir cambiando el agua cada cierto tiempo, aproximadamente cada dos horas. El agua es un excelente transmisor de temperatura, por lo que acelera el proceso de descongelación de manera bastante rápida y uniforme.

También se pueden descongelar algunos productos como caldos, cremas o fumets utilizando agua caliente, ya que en estos casos el riesgo de degradación es menor. Las hortalizas y verduras congeladas pueden incorporarse directamente al agua de cocción sin problema.

En cambio, el pan puede ir directamente a la tostadora. Para pescados, carnes y mariscos, si se quiere mantener la textura y las propiedades, lo ideal es optar siempre por la descongelación lenta en la nevera o en agua fría controlada. De esta forma se aprovechan mejor los alimentos congelados y se evita que pierdan calidad».

El chef explica que existen dos métodos realmente seguros y eficaces. El primero, y el más recomendable, es la descongelación en la nevera. Consiste en pasar el alimento del congelador al frigorífico y dejar que se descongele poco a poco durante un periodo de entre 12 y 24 horas. El segundo método se puede utilizar cuando no hay tiempo: la descongelación en agua fría. En este caso, hay que introducir el alimento en una bolsa hermética o al vacío y sumergirla en agua fría, cambiando el agua cada 30 minutos aproximadamente. Este último sistema funciona especialmente bien con carnes, pescados, mariscos o incluso guisos ya preparados.

Uno de los errores más habituales, y que los expertos desaconsejan, es dejar los alimentos a temperatura ambiente, sobre todo en verano. Aunque pueda parecer una buena solución, este método favorece la proliferación de bacterias y, por ende, compromete la seguridad alimentaria. Asimismo, bajo ningún concepto se debe introducir un alimento congelado en el microondas, ya que esto provoca que algunas zonas del alimento empiecen a cocinarse mientras otras siguen congeladas, lo que afecta tanto a la textura.

Por último, a la hora de descongelar eñ pan, Jordi Cruz explica que él lo tiene ya cortado en rebanadas, de forma que «se pueden ir directamente a la tostadora», sin necesidad de descongelarlo previamente.