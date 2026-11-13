Carne para Año Nuevo: recetas para la cena de Nochevieja

Despedir el año alrededor de la mesa exige un plato principal que esté a la altura de la noche sin obligar al anfitrión a pasar las campanadas atado a los fogones. Mientras que la Nochebuena suele buscar la tradición familiar más sosegada, la cena de Nochevieja pide platos con un punto más de sofisticación y carácter festivo. Seleccionar una pieza de carne adecuada simplifica enormemente la logística nocturna, permitiendo dejar gran parte del trabajo hecho desde la víspera para centrarse únicamente en brindar y disfrutar de la compañía.

Carnes de cerdo para Nochevieja

El cerdo ofrece cortes nobles que combinan un precio razonable con un resultado visual impecable y una jugosidad difícil de arruinar si se controlan los tiempos de asado. Un solomillo ibérico envuelto en lonchas finas de panceta y hojaldre, o una cinta de lomo rellena de orejones, ciruelas pasas y piñones tostados, resulta ideal para mesas numerosas.

Cuando se busca sorprender a los invitados con propuestas de alta cocina adaptadas al hogar, explorar ideas dentro de una elaborada cena de Nochevieja de Alberto Chicote ayuda a descubrir marinados atrevidos con salsa de soja, miel y mostaza antigua que transforman piezas económicas de cerdo en un bocado de categoría superior.

Carnes de ave para Nochevieja

Las aves asadas mantienen su corona en las celebraciones invernales por su versatilidad y su fantástica capacidad para absorber aromas dulces y especiados. Una pularda rellena de carne picada, castañas y un chorrito de brandy aporta una elegancia indiscutible al centro de la mesa.

Si prefieres piezas enteras más manejables o menús inspirados en la alta gastronomía televisiva, repasar propuestas dentro de un exclusivo menú de Nochevieja de Jordi Cruz descubre técnicas impecables para dorar la piel del ave dejando la pechuga excepcionalmente tierna gracias a un glaseado previo con caldos reducidos y mantequilla pomada.

Carnes de ternera y cordero para Nochevieja

El último día del año merece apostar por piezas tradicionales que huelan a banquete solemne. Un redondo de ternera mechado con tiras de tocino y zanahoria, cocinado a fuego lento en su propia salsa con vino tinto y verduras de huerta, garantiza un corte limpio y tierno que gusta a todo el mundo.

Para los amantes de los sabores intensos, preparar una tradicional pierna de cordero al horno para Año Nuevo con ajo, romero fresco y un buen chorro de vino blanco asegura una carne que se deshace sola al contacto con el tenedor.

Si necesitas ampliar horizontes antes de decidirte por la pieza definitiva, hojear un recetario enfocado en segundos platos para la cena de Nochevieja ofrece alternativas tan suculentas como solomillos al oporto o costillares lacados con reducción de cítricos.

Guarniciones y salsas para acompañar

Ningún asado festivo brilla por sí solo si no le acompaña una guarnición que equilibre la grasa de la carne y aporte texturas contrastadas. Olvídate de las patatas fritas de bolsa y apuesta por unas patatas panaderas cortadas finas con cebolla pochada lentamente, o un puré de boniato asado con un toque de mantequilla y nuez moscada.

Remata el conjunto desglasando la bandeja del horno con un buen chorro de caldo de carne y vino oloroso, logrando una salsa brillante y untuosa sin necesidad de recurrir a espesantes artificiales.

Cómo dejar la carne preparada con antelación Cómo conservarlo

El secreto de una Nochevieja sin estrés reside en la organización previa. Puede asar la pieza principal por completo durante la mañana del treinta y uno, dejarla enfriar y cortarla en rodajas limpias colocándola en una fuente refractaria.

Guarda los jugos de la cocción por separado en un tarro hermético dentro de la nevera. A la hora de cenar, solo tendrá que salsear la carne, cubrir la fuente con papel de aluminio y darle un golpe fuerte de horno a 180 grados durante quince minutos para que recupere la temperatura y la jugosidad original como si acabara de salir de los fogones.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos (incluyendo asado y reposo)

Porciones: 6 a 8 raciones

Información nutricional: 4.200 kcal totales (aproximadamente 550 kcal por ración)

Tipo de cocina: Española / Tradicional festiva

Tipo de comida: Almuerzo o cena de celebración de Año Nuevo