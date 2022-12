Las recetas de los segundos platos para la cena de Nochevieja nos ayudarán a disfrutar de un menú espectacular para estos días. Podemos comprar los entrantes o hacer que lleguen de la mano de productos nacionales, como embutidos y quesos, de esta manera ahorraremos tiempo y esfuerzos. Nos centraremos en unos segundos que serán los que marcarán la diferencia, antes de unos polvorones o turrones que seguirán llegando a la mesa. Toma nota de estas recetas de segundos platos para la cena de Nochevieja, son sencillos y con ellos seguro que triunfas. Steak Tartar con jamón ibérico Ingredientes Ingredientes:

200 g de carne de ternera

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 yema de huevo

20 g de jamón ibérico

Salsa Perrins

1 cucharadita de salsa de tabasco

Una pizca de cebolla

Pepinillos

½ cucharadita de alcaparras

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Sal

Cebollino

Unpuede ser un segundo plato perfecto para una cena de Nochevieja. Es una receta muy de moda en los últimos años como ya sabéis. Hemos querido proponéroslo conun poco de jamón ibérico, que se mezcla con el resto de ingredientes dando un resultado exquisito tanto en textura como en sabor. Fácil de hacer y cómodo para dejar preparado. El único pero de este plato es que para que quede perfecto,, así que si lo preparas para muchos invitados, puede ser un poco más entretenido.

Ingredientes:

Para el rollito:

600 g de rape

12 hojas de col fresca

Sal

Para la salsa:

1 cebolla

100 ml de cava

50 ml de nata líquida

2 cucharadas de mantequilla

Y como siempre, si os ofrecemos un segundo de carne, también os ofrecemos uno de pescado, porque es interesante tener las dos opciones cuando tenemos varios invitados en una cena. De hecho este plato se puede ofrecer como alternativa al steak tartar y tener ambos preparados, ya que esta receta es también muy sencilla. El rape siempre se ha considerado un pescado de lujo, un manjar del mar. Este pescado es por tanto una interesante elección para la cena de Nochevieja, especialmente acompañado de esta suave salsa de cava.

Ingredientes para 4 personas

4 huevos grandes

¼ de pimentón

Perejil picado

Para la mayonesa al pimentón

1 huevo

1 cucharadita y ½ de pimentón de la Vera o pimentón ahumado

160 ml de aceite de girasol (o mezcla con oliva)

1 cucharada de zumo de limón

½ cucharadita de sal

Los huevos rellenos pueden ser un estupendo entrante, pero también un original y sofisticado segundo plato. Estos huevos mimosa, clásicos de la cocina francesa son muy sencillos de preparar, pero bien presentados, puede ser una receta muy especial y dorada para una cena de Nochevieja.

Ingredientes:

500 g de arroz arborio, carnarolli o maratelli

2 remolachas

1 cebolla

1 puerro

1 diente de ajo

1 l de caldo de verduras

250 ml de vino blanco

80 g de queso parmesano

Perejil o cebollino para decorar

Aceite de oliva

Mantequilla (opcional)

Sal

Si pensabáis que todo era carne o pescado en la cena de Nochevieja, es que aún no conocíais este risotto de remolacha. Echadle un vistazo a ese color y decidnos si no lo queréis en vuestra mesa de Nochevieja. Este plato es asombroso en presentación y en sabor. Una idea más que original e idónea si además cuentas con vegetarianos y celíacos en la mesa. Ojo, porque también suele gustar mucho a los niños. Además es un plato que sale más económico que otros. Ahora bien, no todo es perfecto, debéis tener en cuenta que este risotto debe preparase con mucha dedicación y servir inmediatamente para que esté en su punto.

Ingredientes

1 kilo de carrillera de ternera

250 ml de vino tinto

2 cebollas

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 puerro

Una hoja de laurel

100 g de harina

500 ml de caldo de carne

¼ cucharadita de romero

Una pizca de canela

Sal y pimienta negra

Dejamos para el final una opción más clásica para aquellos que prefieran no arriesgar tanto. Unas jugosas carrilleras en salsa de vino. Plato vistoso, contundente y con una salsa espectacular. Menos apto para todos los bolsillos que las recetas anteriores, pero el éxito está asegurado para aquellos amantes de la carne guisada.