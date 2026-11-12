Mucha gente cocina el arroz blanco con agua, pero el chef José Ramón enseña que el mejor arroz se prepara con 550 ml de caldo de pollo

El arroz blanco es una de las guarniciones más populares a nivel global, pero cocinarlo de la manera tradicional, utilizando únicamente agua, puede dar como resultado un plato algo insípido. Sin embargo, el chef José Ramón Castillo sabe cómo mejorar esta receta con un cambio muy sencillo: dejar de utilizar agua para cocer el arroz y sustituirla por caldo de pollo.

Para conseguir el mejor resultado, lo primero y más importante es prestar atención a una serie de pasos antes de poner el arroz al fuego. Para eliminar el exceso de almidón superficial, José Ramón Castillo recomiendo lavar los granos en un recipiente amplio frotarlos delicadamente con las manos. Esto es imprescindible para evitar que queden apelmazados después de la cocción. Una vez escurridos, conviene dejarlos secar durante unos minutos para conservar mejor su estructura.

Cómo mejorar la cocción del arroz blanco

El siguiente paso consiste en preparar una base de sabor. Para ello, se sofríe cebolla cortada muy fina en aceite de oliva y se añaden ajo laminado, apio troceado y maíz. A continuación, se incorpora el arroz escurrido y se cocina durante dos o tres minutos, removiendo para que los granos se impregnen del sofrito. Después se vierte el caldo de pollo hirviendo y se agrega un poco de cilantro o perejil. Durante los primeros 10 minutos de cocción a fuego alto, es fundamental no remover el arroz.

Cuando termina el primer hervor, se baja el fuego al mínimo, se añaden 60 gramos de mantequilla y se tapa la cazuela durante cinco minutos para que el arroz adquiera una textura más cremosa. Una vez finalizada la cocción, se deja reposar otros cinco minutos con la tapa puesta. Durante ese tiempo, el calor y el vapor acumulados terminan de cocinar los granos uniformemente.

Salsa de tomate

El arroz blanco también se puede utilizar como base para preparar un clásico arroz a la cubana, un plato sencillo y muy popular que se suele acompañarse de salsa de tomate casera, huevo frito y plátano frito.

Para preparar la salsa para cuatro personas se necesita una cebolla mediana, dos dientes de ajo, medio kilo de tomates muy maduros, una cucharada sopera de azúcar y aceite de oliva virgen. La cantidad de azúcar puede ajustarse poco a poco durante la elaboración, dependiendo de si se prefiere un sabor más o menos dulce.

En primer lugar, se pone agua a hervir en un recipiente pequeño y, cuando alcanza la ebullición, se introducen los tomates durante unos quince segundos para facilitar el pelado. Después, se retira la piel, se cortan en trozos y se eliminan las semillas en la medida de lo posible. Para conseguir una textura más uniforme, también se pueden aplastar ligeramente con un tenedor antes de incorporarlos a la salsa.

A continuación, se cubre el fondo de una cazuela con aceite de oliva y se calienta a fuego lento. Mientras tanto, se pican la cebolla y los dientes de ajo en trozos muy pequeños. Cuando el aceite esté caliente, se añaden ambos ingredientes y se dejan cocinar hasta que estén dorados.

En ese momento, se incorpora el tomate triturado junto con una pizca de sal y el azúcar. Se remueve bien y se deja cocinar a fuego lento durante al menos veinte minutos. Durante ese tiempo, conviene probar la salsa varias veces para ajustar el punto de sal y dulzor, además de remover de vez en cuando para evitar que se pegue. or último, se retira del fuego y, si todavía quedan trozos, se pasa la salsa por un pasapurés para conseguir una textura más fina.

Receta de arroz con jamón

Para preparar esta receta para cuatro personas se necesita una cabeza y media de ajos, 100 gramos de jamón ibérico, aceite de oliva, 200 gramos de arroz, 500 mililitros de caldo de pollo y sal. En primer lugar, se añaden tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva a una sartén y se calienta a fuego lento. Se incorporan los dientes de ajo enteros y sin pelar, después de realizarles unos pequeños cortes, y se dejan dorar poco a poco.

Cuando los ajos empiezan a tomar color, se añade el arroz y se cocina a fuego medio durante varios minutos para que se impregne del aceite y se dore junto con ellos. A continuación, se incorpora el jamón ibérico cortado en dados y se mantiene la cocción unos minutos más, removiendo para integrar todos los ingredientes.

Cuando el arroz adquiere un tono dorado más intenso, se vierte el caldo de pollo, previamente calentado unos segundos en el microondas. Es importante hacerlo con mucha precaución, ya que el arroz estará muy caliente y puede desprender vapor al entrar en contacto con el líquido, con el consiguiente riesgo de quemaduras. Por último, se deja cocinar a fuego medio-alto hasta que el caldo se haya consumido por completo y el arroz quede tierno y seco. Una vez listo, ya se puede servir.