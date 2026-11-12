Armengol se manifiesta en Madrid por una «vivienda asequible» mientras vive en un palacete pagado por el Estado

La presidenta del Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PSOE por Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Francina Armengol, se manifestó este miércoles con motivo de la huelga general por la vivienda mientras vive en Madrid en un palacete del Estado.

«Creemos en una política que mejore la vida de la gente, que proteja a las familias y que amplíe derechos y oportunidades. Ese es el camino que defendemos y por el que seguimos trabajando cada día. Hemos estado en las calles de Madrid, defendiendo salarios dignos, una vivienda asequible y unas mejores condiciones de vida. Porque detrás de estas reivindicaciones hay muchas familias que necesitan respuestas y merecen vivir con tranquilidad», señaló Armengol en redes sociales.

Junto a este mensaje publicó imágenes de su participación en la manifestación de la huelga general que recorrió el eje Atocha-Plaza de España. La presidenta del Congreso aparece en una de las imágenes junto a Pilar Sánchez Acera, número dos del secretario general del PSOE madrileño y ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

Igualmente, en la misma instantánea aparece la diputada socialista Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso y pareja de Juanma Serrano, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y ex presidente de Correos imputado en el caso de las cloacas del PSOE.

OKDIARIO publicó el pasado junio que Serrano y Leal se compraron en 2023 un casoplón de 675 metros cuadrados sobre una superficie de 1.154 metros cuadrados de parcela en el oeste del área metropolitana de Madrid. Un inmueble valorado en 2 millones de euros.

Creemos en una política que mejore la vida de la gente, que proteja a las familias y que amplíe derechos y oportunidades. Ese es el camino que defendemos y por el que seguimos trabajando cada día. Hemos estado en las calles de Madrid, defendiendo salarios dignos, una vivienda asequible y unas mejores condiciones de vida. Porque detrás de estas reivindicaciones hay muchas familias que necesitan respuestas y merecen vivir con tranquilidad. — Francina Armengol (@F_Armengol) November 11, 2026

Por su parte, Armengol lleva viviendo cuando tiene agenda en Madrid en este palacete del Estado desde que accedió al cargo de presidenta del Congreso en agosto de 2023. Este periódico publicó imágenes exclusivas de la dirigente socialista saliendo de esta residencia oficial en septiembre de 2023.

Gimnasio y sauna

Este palacete no se usaba de forma continuada desde que Patxi López se instaló en él en su breve mandato como tercera autoridad del Estado en la XI legislatura, allá por el año 2016. Un hecho que provocó una sonada polémica sobre todo porque su antecesor en el cargo, Jesús Posada, del PP, no utilizó esta vivienda con cargo al Estado, sino que residió en un piso de su propiedad en Madrid. El Grupo Popular advirtió entonces que el ex lehendakari del PSOE tenía salario suficiente para alquilar una vivienda «digna», lejos de los privilegios y la suntuosidad del casoplón que paga la Cámara Baja con dinero de todos contribuyentes.

López, hoy portavoz del Grupo Socialista, que vivía de alquiler en un apartamento en el barrio de Chueca, alegó «razones de seguridad» para justificar el uso del palacete estatal. Sin embargo, otros presidentes, como el citado Posada, Ana Pastor (PP) o la socialista Meritxell Batet, ejercieron el cargo con la misma seguridad en sus domicilios particulares. En el caso de los dos primeros, en pisos de su propiedad, y en el de Batet, en régimen de alquiler, según fuentes parlamentarias.

El palacete, ubicado en el distrito de Retiro a sólo 700 metros a pie de la Cámara Baja, es propiedad de Patrimonio del Estado y tiene una superficie de 1.092,80 metros cuadrados, según información del Congreso de los Diputados. El inmueble cuenta con tres plantas y un garaje en el semisótano, así como ascensor, despacho, salones, dormitorios, gimnasio y sauna. A ello se unen los gastos de agua, electricidad, gas, mantenimiento y seguridad.