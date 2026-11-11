República Checa- España: cuándo es el partido, horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga de las Naciones

España busca seguir con su pleno de victorias en la primera fase de la UEFA Nations League. Los de Luis de la Fuente, actuales campeones del mundo y de Europa, se miden a la República Checa en Praga en este segundo parón de selecciones.

Los triunfos ante Inglaterra, Croacia en dos ocasiones y la propia Chequia en nuestro país elevan a la selección al primer puesto del Grupo C, ya pensando prácticamente en los cuartos de final de la siguiente fase del torneo continental. Los nuestros acumulan 42 partidos consecutivos sin perder, récord histórico en el fútbol.

Descubre toda la información sobre el encuentro entre República Checa y España, el horario y cómo disfrutar en televisión de la mejor selección del planeta en los últimos partidos de la primera fase del torneo continental.

Cuándo es el partido República Checa – España de la Nations League

El República Checa – España de la UEFA Nations League es el próximo jueves 12 de noviembre. Se celebrará en Praga en el estadio Letná Hill de la capital checa.

Los de Luis de la Fuente han ganado los cuatro partidos previos, el último de ellos de una manera heroica en Croacia con doblete de Mikel Merino en los últimos minutos. Los años dominantes que acumula el combinado español no cesan, y República Checa es el próximo rival en enfrentarse al campeón del mundo.

A qué hora es el República Checa – España de la Nations League

El partido República Checa – España de la quinta jornada de la Nations League se jugará a las 20:45 h el próximo jueves 12 de noviembre en la capital checa.

El árbitro del encuentro será el montenegrino Nikola Dabanovic, de 44 años de edad y profesional FIFA desde 2009.

Dónde ver por televisión y en directo el República Checa – España de la Nations League

RTVE es el medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que juegue la selección española en la UEFA Nations League. El República Checa – España de la jornada 5 de la Liga de las Naciones se podrá ver por televisión en directo mediante La1, por lo que gracias al ente público se podrá ver gratis y en abierto.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la selección española en la jornada 3 del grupo A3 de la Liga de las Naciones, donde tendremos un enviado especial en Oviedo. Narraremos también en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de República Checa-España desde una hora y media antes de que ruede el balón.

Dónde escuchar gratis por radio en directo el República Checa – España

Todos los aficionados que no podrán disfrutar del partido República Checa – España en televisión podrán seguirlo a través de las clásicas emisoras radiofónicas de nuestro país: Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE… para no perderse ni un minuto de lo que ocurra en Praga en el quinto partido de la primera fase de la UEFA Nations League.