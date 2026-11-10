Nikola Dabanovic, árbitro montenegrino, pitará por primera vez a España en Praga

Nikola Dabanovic, árbitro montenegrino, arbitrará el próximo jueves el encuentro entre República Checa y España en Praga, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones y primer duelo de este segundo parón de selecciones.

Nikola Dabanovic, de 44 años de edad, dirigirá por primera vez un encuentro de España, y también será la primera ocasión que pite un partido de los checos. El montenegrino tiene la escarapela FIFA desde el año 2009 y ha arbitrado numerosos encuentros nacionales e internacionales.

Este año arbitró un encuentro de la fase de grupos de la Europa League entre el Benfica y el Celtic. También dirigió, durante la anterior ventana internacional de la UEFA, un partido de la Liga C de la Nations League entre Finlandia y Bielorrusia.

A lo largo de su trayectoria, este árbitro ha impartido justicia en encuentros de equipos españoles como el Villarreal, Sevilla, Betis o Espanyol. Este jueves se estrenará dirigiendo un partido de los vigentes campeones del mundo frente a República Checa, una jornada vital para los de Luis de la Fuente, que lucharán por mantener el liderato del grupo contra el combinado dirigido por el español Santi Denia.