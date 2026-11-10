Nikola Dabanovic, árbitro montenegrino, pitará por primera vez a España en Praga
Dirigirá por primera vez un partido de la selección española
Desde el 2009 es árbitro FIFA
España se da un baño de masas bajo la lluvia con 13 refuerzos de la Sub-21 y recordando a Jesús de Miguel
Nikola Dabanovic, árbitro montenegrino, arbitrará el próximo jueves el encuentro entre República Checa y España en Praga, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones y primer duelo de este segundo parón de selecciones.
Nikola Dabanovic, de 44 años de edad, dirigirá por primera vez un encuentro de España, y también será la primera ocasión que pite un partido de los checos. El montenegrino tiene la escarapela FIFA desde el año 2009 y ha arbitrado numerosos encuentros nacionales e internacionales.
Este año arbitró un encuentro de la fase de grupos de la Europa League entre el Benfica y el Celtic. También dirigió, durante la anterior ventana internacional de la UEFA, un partido de la Liga C de la Nations League entre Finlandia y Bielorrusia.
A lo largo de su trayectoria, este árbitro ha impartido justicia en encuentros de equipos españoles como el Villarreal, Sevilla, Betis o Espanyol. Este jueves se estrenará dirigiendo un partido de los vigentes campeones del mundo frente a República Checa, una jornada vital para los de Luis de la Fuente, que lucharán por mantener el liderato del grupo contra el combinado dirigido por el español Santi Denia.