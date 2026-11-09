España se da un baño de masas bajo la lluvia con 13 refuerzos de la Sub-21 y recordando a Jesús de Miguel

La selección española completó este lunes su primer entrenamiento de cara a los encuentros contra República Checa e Inglaterra de la Liga de Naciones. Una sesión que comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, fallecido recientemente. Después, el balón echó a rodar en el campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que presentó un lleno de aficionados que no quisieron perderse el entrenamiento de los internacionales. Ni siquiera la intensa lluvia que cayó sobre Madrid fue capaz de frenar a los seguidores, que desafiaron al mal tiempo para arropar a los hombres de Luis de la Fuente en el inicio de una nueva concentración.

La sesión estuvo marcada por las ausencias de Nico Williams y Víctor Muñoz, los únicos futbolistas que no participaron en el entrenamiento. El combinado nacional comenzó así a preparar sus dos próximos compromisos internacionales, con la mirada puesta primero en el duelo contra República Checa y, posteriormente, en el enfrentamiento ante Inglaterra. Una primera toma de contacto sobre el césped de Las Rozas en la que el cuerpo técnico empezó a trabajar con sus futbolistas ante una afición entregada.

Además, 13 jugadores de la selección Sub-21 completaron el entrenamiento con la Absoluta, reforzando al grupo en esta primera sesión. Los elegidos fueron Gonzalo García, Carlos Espí, Rodrigo Mendoza, Thiago Pitarch, Cristhian Mosquera, Manu González, Ángel Ortiz, Javi Hernández, Yarek Gasiorowski, David Mella, Pablo García, Bruno Iribarne y Salva Esquivel. Una importante representación del talento joven del fútbol español, con especial protagonismo para los madridistas Gonzalo y Thiago Pitarch, que tuvieron la oportunidad de ejercitarse a las órdenes de Luis de la Fuente en una jornada marcada por el recuerdo a Jesús de Miguel y el apoyo incondicional de los aficionados.