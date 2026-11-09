El FIFPRO habla español en 2026 con Lamine, Rodri, Cubarsí y ¡David Raya! en el once del año

España se vuelve a vestir de gala para recibir el reconocimiento del mundo del fútbol. Después del éxito en el mejor once femenino, el FIFPRO masculino ha sido aún más contundente a la hora de premiar lo que logró la selección española este 2026. Una alineación en la que hasta cuatro futbolistas de nuestro país han liderado en las votaciones de 6.511 jugadores de todo el mundo. Lamine Yamal, Rodri, Pau Cubarsí han sido los principales focos, pero la gran sorpresa ha sido con la presencia de David Raya tras ganar a Unai Simón.

A pesar de que el portero del Athletic fue nombrado como el mejor del mundo en la gala del Balón de Oro celebrada en Londres, el guardameta del Arsenal se ha quedado con el puesto. Hay que recordar que, aunque fue suplente en el Mundial, Raya ganó la Premier (y nombrado mejor portero del año) y fue finalista de la Champions. En cambio, el hecho de que Unai Simón conquistase la Copa del Mundo en el terreno de juego no le ha sido suficiente para volver a ser el protagonista.

Junto a David Raya están tres futbolistas de la Selección y del FC Barcelona. Lamine Yamal, Rodri y Cubarsí ganaron Liga y Supercopa de España a nivel de clubes. Dos vertientes que han justificado que tenga un puesto en el FIFPRO masculino. Como era de esperar, el bicampeonato de Champions del PSG no ha pasado desapercibido y otros cuatro jugadores están en la alineación con Nuno Mendes, Achraf y Vitinha.

El Real Madrid también tiene representación con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Aunque no ganaron títulos con el club blanco, sus grandes actuaciones en el Mundial han hecho que sus compañeros de profesión les hayan considerado cruciales en el once. Por último, lo completan Erling Haaland y Leo Messi para formar la mejor alineación del año. Un equipo plagado de estrellas que seguro sería casi imposible de vencer en un partido.

La alineación definitiva del FIFPRO World 11 Masculino 2026 ha quedado formada por David Raya (Arsenal) en la portería; una línea defensiva con Achraf Hakimi (PSG), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG); un centro del campo compuesto por Rodri (FC Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) y Vitinha (PSG); y un ataque integrado por Lamine Yamal (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Leo Messi (Inter de Miami) y Erling Haaland (Manchester City).