Alineación de España contra la República Checa: Huijsen será central y Merino, titular

La alineación de España contra la República Checa apunta a un centro del campo reforzado con Zubimendi, Fabián Ruiz y Mikel Merino. Luis de la Fuente dará entrada al centrocampista del Arsenal en un once en el que Fermín y Álex Baena acompañarán a Ferran Torres en ataque. Unai Simón mantendrá su sitio en la portería y la defensa estará formada por Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen y Cucurella. Con las bajas de Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, el seleccionador buscará soluciones para mantener el control y la amenaza ofensiva en Praga.

En la portería estará Unai Simón, el titular habitual de De la Fuente. Por delante, Pedro Porro ocupará el lateral derecho y Marc Cucurella jugará en el izquierdo. En el centro de la defensa, Pau Cubarsí y Dean Huijsen apuntan a formar pareja. Laporte apunta a ser baja por culpa de un proceso gripal.

En la medular estará la principal novedad. Mikel Merino entrará junto a Zubimendi y Fabián Ruiz, una combinación que permitirá a España acumular pases y sumar presencia física. Zubimendi asumirá las labores de contención en ausencia de Rodri y será el apoyo de los centrales para iniciar el juego. Fabián pondrá criterio en la circulación y Merino aportará presión, capacidad para disputar segundas jugadas y llegada al área. Sus incorporaciones ofrecerán una alternativa para acompañar a Ferran en el remate.

En ataque, Fermín y Baena acompañarán a Ferran Torres. Ambos podrán moverse entre líneas y acercarse a los centrocampistas para buscar superioridades por dentro. El azulgrana aportará intensidad y desmarques hacia el área, mientras Baena ofrecerá último pase y será una opción para ejecutar el balón parado. Ferran partirá como referencia ofensiva, con movilidad para ofrecer apoyos y atacar los espacios a la espalda de la defensa checa.

Con el pase a cuartos de la Liga de Naciones asegurado y el encuentro ante Inglaterra del domingo en el horizonte, De la Fuente apostará por una alineación con más centrocampistas. La entrada de Merino por Nico Williams modificará la distribución del equipo y dará mayor importancia a las subidas de Porro y Cucurella para abrir el campo.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España contra la República Checa: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Fermín, Baena y Ferran Torres.