Víctor Muñoz se pide el ’10’ de España ante la República Checa con Laporte, Nico Williams y Álvaro Valles descartados

La selección española afrontará el encuentro de este jueves contra la República Checa con tres descartes en su convocatoria: Álvaro Valles, Aymeric Laporte y Nico Williams. El central no estará disponible debido a un proceso gripal que le impidió entrenarse con sus compañeros, mientras que el extremo del Athletic Club comenzó la concentración con molestias físicas. Álvaro Valles completa la lista de ausencias en la convocatoria de 23 futbolistas confeccionada por Luis de la Fuente para el partido que se disputará a las 20:45 horas en el estadio de Letná de Praga.

La principal novedad en el reparto de dorsales es que Víctor Muñoz llevará el número 10, habitualmente utilizado por Lamine Yamal. El futbolista del Liverpool, incorporado recientemente a la concentración, será una de las alternativas ofensivas del combinado nacional. Por su parte, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal tampoco estarán disponibles para el encuentro de Praga, aunque se espera que puedan recuperarse a tiempo para el próximo compromiso contra Inglaterra en el Metropolitano.

España llega a esta quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League como líder en solitario del grupo A3, tras ganar sus cuatro primeros encuentros, mientras que la República Checa ocupa la última posición con cero puntos. Con la clasificación para los cuartos de final ya asegurada, los de Luis de la Fuente buscarán mantener su pleno de victorias y ampliar a 44 partidos oficiales consecutivos su histórica racha sin perder. En el encuentro de la primera vuelta, disputado en el Carlos Tartiere de Oviedo, España se impuso por 3-1 gracias a los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.