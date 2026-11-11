Laporte no se entrena por un proceso gripal y Nico Williams ya está listo

Aymeric Laporte es duda para el partido de España contra la República Checa. El central no se entrenó este miércoles con el resto de sus compañeros en la última sesión previa al encuentro debido a un proceso gripal que pone en duda su participación. Una ausencia importante para Luis de la Fuente, que deberá esperar a conocer su evolución antes de tomar una decisión definitiva. La noticia positiva fue Nico Williams, que volvió a ejercitarse con normalidad después de no participar en el entrenamiento del lunes. El extremo del Athletic fue uno más en la sesión y apunta a estar disponible para el seleccionador nacional.

España ultima su preparación para enfrentarse este jueves a la República Checa en el estadio Letná de Praga, en un encuentro correspondiente a la Liga de Naciones. La selección española afronta el compromiso con el objetivo de mantener su excelente dinámica de resultados y dar continuidad a su buena racha de partidos sin perder. Luis de la Fuente tendrá que resolver la incógnita de Laporte antes de confeccionar un once condicionado por las ausencias, pero que contará con futbolistas de garantías para buscar una nueva victoria a domicilio. Todo ello con el importante duelo contra Inglaterra, previsto para el domingo, en el horizonte.