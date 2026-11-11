De la Fuente explota por la polémica con Lamine Yamal: «No aguanto a la gente que trata de mentir»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará a España con República Checa y no se mordió la lengua al hablar de la polémica que rodea a Lamine Yamal. El seleccionador español salió en defensa del futbolista y explicó los motivos de su situación física, al tiempo que cargó contra quienes, a su juicio, están difundiendo informaciones falsas. El técnico riojano también analizó las bajas de la selección, elogió a varios de sus jugadores y dejó claro que España afronta el encuentro con la obligación de ganar.

La situación de Lamine Yamal centró buena parte de la comparecencia. De la Fuente quiso aclarar lo sucedido con el futbolista y mostró su malestar por las críticas y las informaciones que han aparecido en los últimos días. «Hablar desde el desconocimiento en la vida es lo más triste y lamentable y entonces vengo yo a dar luz. Lamine se hizo daño en el último partido, fue a hacer su tratamiento habitual y vieron que tenía inflamación y líquido», explicó el seleccionador.

De la Fuente también detalló cómo se tomó la decisión sobre la incorporación del jugador a la concentración. «Yo decidí que para evitar este viaje sin saber si iba a estar listo el viernes se incorporase. Igual Mikel Oyarzabal», señaló. El técnico quiso dejar claro que las decisiones se toman teniendo en cuenta la situación física de cada futbolista y las necesidades de la selección.

El seleccionador volvió a insistir en su malestar por las versiones que considera alejadas de la realidad. «Ya estoy para aclarar y dar luz a lo que la gente dice. Crean argumentos falsos. No tienen ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque tratamos a todos por igual. No me molesta, aunque echamos en falta a todos los que no están con nosotros», aseguró.

De la Fuente fue todavía más contundente cuando volvió a ser preguntado por la polémica. El riojano reconoció que lo que más le molesta no son las críticas, sino las informaciones que considera inventadas. «Hay cosas que me cuentan y lo que más me duele es la mentira y el invento. Ante eso me rebelo o trato de hacerlo. Contar las cosas es la única manera de saber la realidad. No aguanto a la gente que trata de mentir», afirmó.

En el apartado deportivo, el entrenador también se pronunció sobre la evolución física de uno de sus futbolistas, que confía en poder recuperar para el siguiente compromiso. «La evolución es buena y creemos que de hoy al día de mañana irá mejor. Creemos que el viernes estará con nosotros», explicó sobre Lamine Yamal.

Las ausencias tampoco preocupan en exceso al seleccionador, que volvió a defender la profundidad de la plantilla española. De la Fuente reconoció que hay futbolistas especialmente difíciles de reemplazar, aunque considera que dispone de alternativas de primer nivel. «Todos tienen un perfil parecido, aunque algunos son insustituibles. Para mí es el mejor del mundo en esa posición, pero Zubimendi nos aporta muchas soluciones. Todas las ausencias las llenan jugadores que tienen otro perfil diferente. Todos son muy buenos y mañana sacaremos un superequipo para intentar ganar», aseguró.

El técnico también tuvo palabras de reconocimiento para Martín Zubimendi, al que considera un futbolista capaz de adaptarse a las necesidades del equipo sin generar problemas cuando no tiene protagonismo. «Tratamos a todos por igual. Martín Zubimendi entiende su papel cuando juega y cuando no juega y es una suerte», destacó.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Mikel Merino. De la Fuente elogió la importancia del centrocampista y recordó que el valor de un jugador no depende exclusivamente de su presencia en el once inicial. «Todos quieren jugar y podría jugar en cualquier equipo del mundo. Lo más importante no es ser titular o suplente, ya que saliendo desde el banquillo puedes ser importante. Para nosotros son todos muy importantes. Tiene un peso fantástico en este equipo», explicó.

El seleccionador también se mostró especialmente satisfecho con el nivel de los porteros españoles. De la Fuente destacó la competencia que existe en esa posición y tuvo palabras de reconocimiento para Álvaro Valles. «Tenemos la suerte de tener cuatro porterazos. No conocía a Álvaro Valles y encaja con nosotros. Eso hace sentirme muy feliz. Ya tenemos a cuatro o cinco de los mejores porteros del mundo», afirmó.

Los mayores elogios fueron para Unai Simón, al que De la Fuente considera una figura fundamental tanto dentro como fuera del terreno de juego. «Además de ser el mejor portero del mundo es la mejor persona, el mejor capitán y el mejor compañero del mundo. Ha evolucionado en el potencial futbolístico y en lo humano ya mostraba maneras. La relación de capitanes que tenemos es una suerte. Somos un equipo», aseguró.

En cuanto al partido contra República Checa, el seleccionador insistió en la importancia de conseguir los tres puntos sin distraerse con lo que pueda suceder en otros encuentros. «Queremos ganar mañana. Sólo existe ese partido. Es un partido muy importante porque no sabemos lo que sucederá en el otro partido. Es clave y hay que intentar ganarlo. Nos van a poner las cosas muy difíciles y luego ya veremos», advirtió.

De la Fuente también dejó en el aire la participación de Aymeric Laporte, que no podrá entrenarse con el resto de sus compañeros antes del encuentro. «Estas cosas son incontrolables. Laporte no va a entrenar, por lo que no sabemos si estará para mañana. Hay que solucionar lo de mañana y luego ya se verá», explicó.

El riojano también hizo referencia a la buena dinámica de la selección y a la importancia de seguir ampliando sus registros. Pese a los éxitos acumulados, el entrenador considera que sus futbolistas deben encontrar nuevos estímulos para mantener la ambición. «Hay que buscar todos los puntos para motivarse. Hay que seguir marcando hitos. Una vez llegado al 43 queremos llegar al 44», afirmó.