República Checa – España: España se juega su racha sin Lamine

España visita a la República Checa en el estadio de Letná, en Praga (20:45 horas), con el pase a cuartos de la Liga de Naciones asegurado y 43 partidos oficiales consecutivos sin perder. Luis de la Fuente tendrá que recomponer el ataque sin Lamine Yamal ni Mikel Oyarzabal antes del duelo del domingo contra Inglaterra. Enfrente estará Santi Denia, un entrenador que conoce la casa por dentro y que necesita su primera victoria en el grupo para darle aire a la selección checa.

Merino da otra alternativa

La presencia de Mikel Merino permite a De la Fuente ganar juego aéreo, llegada y capacidad para recuperar el balón en campo contrario. El centrocampista puede acompañar a Zubimendi y Fabián Ruiz, con Fermín y Baena moviéndose por detrás de Ferran Torres. Un dibujo flexible, con muchos futbolistas capaces de asociarse por dentro y aparecer en el área.

Las bajas de Lamine y Oyarzabal obligan a buscar otras soluciones ofensivas. El extremo del Barcelona continúa con su recuperación de las molestias en la rodilla derecha, mientras el delantero de la Real Sociedad termina de superar un proceso gripal. La intención es que ambos puedan incorporarse para el encuentro contra Inglaterra.

Sin ellos, España necesita repartir la responsabilidad. Baena puede ofrecer el último pase, Fermín amenaza con sus desmarques y Merino añade una llegada que ya ha resultado decisiva con la Selección. Víctor Muñoz ofrece desde el banquillo una alternativa para abrir el campo y atacar a los defensores en carrera.

Fabián también juega contra la historia

La racha de España tiene una historia dentro. Fabián Ruiz suma 51 partidos seguidos sin perder con la absoluta y está a seis de los 57 de Carlos Marchena. En Praga, su papel va bastante más allá de la cifra. Sin Rodri, su sociedad con Zubimendi puede darle a España el control que necesita para que los cambios en ataque no conviertan cada pérdida en una carrera hacia su propia portería.

La otra particularidad está bajo palos. El retraso de David Raya por motivos personales abrió la puerta a Álvaro Valles y dejó una convocatoria con cuatro porteros. Unai Simón será el titular, con Cubarsí y Huijsen como pareja de centrales y Cucurella en la izquierda. Si Porro gana altura para compensar los movimientos de Baena hacia dentro, Zubimendi tendrá que vigilar especialmente ese costado.

Santi Denia conoce el camino

Pocos seleccionadores rivales conocen tan bien el recorrido de los internacionales españoles como Santi Denia. Sus años en las categorías inferiores de la Federación le permiten reconocer los automatismos de un equipo que lleva tiempo jugando junto. Para la República Checa, ese conocimiento tendrá valor si consigue traducirlo en algo concreto. Cerrar las recepciones interiores de Fabián y Fermín y forzar a España a jugar por fuera sería un buen comienzo.

Los checos llegan con cero puntos tras cuatro jornadas y han encajado al menos dos goles en cada una. En Oviedo perdieron 3-1. Sin Patrik Schick, retirado de la selección, y con Michal Sadílek sancionado, Denia pierde recursos para un partido que puede condenar a su equipo al descenso. Tomáš Souček tendrá que sostener el centro del campo y Adam Hložek será una de las referencias para castigar las pérdidas españolas.

El balón parado y las segundas jugadas son dos vías para que la República Checa meta a Letná en el partido. Ahí está buena parte del peligro para España. Si concede faltas laterales o permite que Souček llegue suelto al área, la diferencia de la clasificación puede pesar bastante menos que el ambiente de la grada.

República Checa – España: posible alineación