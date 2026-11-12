Platos de carne para Navidad: ideas fáciles y tradicionales

Planificar el menú de Nochebuena o Navidad suele traer consigo el mismo dilema en casi todas las casas: elegir un plato principal que luzca festivo en la mesa sin obligar al cocinero a pasarse la velada encerrado entre fogones. La carne lleva décadas reinando en estas fechas porque permite dejar gran parte del trabajo adelantado y ofrece cortes agradecidos que ganan sabor con el reposo. No hace falta complicarse con técnicas de alta cocina; basta con elegir una buena pieza en la carnicería y respetar los tiempos de horno.

Carnes de cerdo para Navidad

El cerdo ofrece algunas de las piezas más vistosas y agradecidas del recetario invernal. Cuando el presupuesto aprieta o prefieres asegurar un corte jugoso sin riesgos, el solomillo ibérico o una cinta de lomo asada a baja temperatura con hierbas aromáticas resuelven la cena con nota.

Pero si buscas el verdadero protagonista de las mesas castellanas, nada supera a una piel crujiente que chasca al cortar. Preparar un cochinillo asado de Arguiñano demuestra que un asado de fiesta requiere más paciencia que destreza técnica: agua, manteca, un buen golpe de calor final y dejar que el horno haga su magia mientras atiendes a los invitados.

Carnes de ave para Navidad

Las aves mantienen su trono indiscutible en las celebraciones familiares por su suavidad y por lo bien que absorben los aromas dulces y especiados propios de diciembre. La pularda asada o los muslos de pato confitados funcionan de maravilla cuando los comensales no son muy numerosos.

Para reuniones multitudinarias, la pieza reina sigue siendo el pavo relleno de Arguiñano, una apuesta infalible donde la mezcla de frutos secos, carne picada y un toque de licor evita que la pechuga quede seca tras el horneado.

Carnes de cordero y ternera para Navidad

Hay hogares donde la Navidad no huele a fiesta hasta que empieza a tostarse el cordero lechal. Es un clásico que admite pocas florituras porque la calidad de la materia prima lo es todo. Puedes apostar por una receta tradicional de pierna de cordero al horno con vino blanco, que deja una salsa ligera y aromática ideal para mojar pan, o seguir los pasos de la pierna de cordero de Arguiñano para conseguir una carne tan tierna que se desprenda sola del hueso.

Si en casa prefieren el vacuno, un redondo de ternera mechado o un solomillo Wellington cortado en medallones ofrecen un punto rosado elegante y muy fácil de racionar en el plato.

Carnes rellenas para Navidad

Los rellenos son el mejor aliado cuando quieres presentar una pieza impecable y facilitar el servicio en la mesa. Un lomo de cerdo abierto en libro o una pechuga de pavo enrollada permiten jugar con contrastes muy navideños: orejones de albaricoque, ciruelas pasas, piñones tostados, manzana reineta o incluso un toque de foie.

Lo mejor de estas elaboraciones es que puedes dejarlas bridados y marcadas en la sartén desde la mañana, reduciendo el trabajo nocturno a un simple horneado final y al corte en rodajas limpias justo antes de servir.

Guarniciones y salsas para acompañar

Un buen asado se queda a medio camino si no lleva al lado una guarnición a la altura que equilibre la grasa de la carne. Las patatas panaderas cocinadas en los propios jugos de la bandeja nunca fallan, aunque conviene sumar algún contrapunto fresco o ligeramente ácido. Unas cebollitas francesas glaseadas, un puré de castañas o unas manzanas asadas con un punto de canela limpian el paladar entre bocado y bocado.

Para rematar, aprovecha siempre el fondo de cocción desglasando la fuente con un chorro de vino oloroso, brandy o caldo de carne reducido; conseguirás una salsa brillante y llena de sabor sin necesidad de añadir espesantes artificiales.