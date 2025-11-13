Pierna de cordero al horno según Karlos Arguiñano: receta festiva y jugosa

La pierna de cordero al horno es uno de esos platos que llenan la casa de aroma a celebración. En muchas familias españolas es una receta que aparece en días señalados: Navidad, domingos especiales o reuniones en las que se busca un plato tradicional que conquiste con su olor y su sabor. Karlos Arguiñano, siempre defensor de las recetas sencillas y caseras, recuerda que no hace falta complicarse demasiado para que la carne quede tierna, jugosa y bien dorada: basta con buenos ingredientes y un horneado tranquilo.

El cordero es una carne agradecida. Cuando se cocina lentamente, conserva su jugo natural y desarrolla un sabor profundo que resulta irresistible. La propuesta de Arguiñano apuesta por la sencillez: un horno a temperatura moderada, un toque de vino blanco para potenciar el sabor y unas hierbas aromáticas que complementen sin tapar el carácter del cordero.

Ingredientes principales (al estilo de Arguiñano)

1 pierna de cordero (1,5–2 kg)

4 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

1 vaso de agua o caldo suave

1 ramita de romero fresco

1 ramita de tomillo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra

Arguiñano suele insistir en la importancia de elegir un cordero joven, porque su carne es más tierna y con un sabor más suave. También recomienda pedir al carnicero unos cortes superficiales para facilitar el asado.

Cómo preparar la pierna de cordero al horno

Preparar la carne: Salpimentar bien la pierna por ambos lados. Aprovecha los cortes para introducir láminas de ajo. Esto perfuma la carne sin que el sabor del ajo resulte excesivo. Sellar la superficie: Dora brevemente la pierna en una sartén con un poco de aceite. Este paso ayuda a concentrar los jugos y suma un color dorado muy apetecible. Preparar la bandeja de horno: Coloca la pierna en una bandeja amplia. Añade los ajos enteros, el romero, el tomillo, el vino blanco y el agua o caldo. Horneado lento: Cocina a 170–180 °C durante 90 minutos, dándole la vuelta cada 30 minutos. Cada vez que la gires, riega la carne con su propio jugo. Dorado final: Sube el horno a 200 °C y déjala 15–20 minutos más para que la superficie quede crujiente y bien tostada. Al terminar, la carne quedará tierna, jugosa y tan suave que se desprenderá fácilmente del hueso.

Consejos para un resultado jugoso

Dale tiempo: La cocción lenta garantiza una carne suave y sin zonas secas .

. Riega con frecuencia : Salsear la carne mantiene la humedad y aporta más sabor.

: Salsear la carne mantiene la humedad y aporta más sabor. Aromáticos frescos : Romero y tomillo combinan de maravilla con el cordero.

: Romero y tomillo combinan de maravilla con el cordero. Deja reposar antes de cortar: Unos 10 minutos fuera del horno ayudan a que los jugos se asienten.

Información nutricional aproximada (para toda la preparación)

Calorías totales: 2.200–2.800 kcal

Calorías por porción (1/5 aprox.): 440–560 kcal

Proteínas: altas

Grasas: moderadas/altas (propias del cordero)

Carbohidratos: muy bajos

Rico en hierro, zinc y vitaminas del grupo B

Acompañamientos recomendados por Arguiñano

Arguiñano suele apostar por guarniciones sencillas y de sabor equilibrado: patatas panadera, verduras asadas, puré casero o una buena ensalada. La idea es acompañar sin restar protagonismo a la carne.

Con el método sencillo de Arguiñano, el resultado es prácticamente infalible: un plato tradicional, lleno de sabor y perfecto para celebrar cualquier ocasión especial.