El calendario laboral confirma el festivo del 28 de julio y está es la comunidad de España que lo celebra

El calendario laboral suele tener cada año, fechas que todos tenemos claras como el 15 de agosto o Navidad, ya que no dejan de ser festivos en todo el país, pero luego hay otras que generan dudas cada año y que suelen coincidir con festivos autonómicos. Y entre los más cercanos, tenemos el del 28 de julio que será festivo en una sola comunidad, pero ¿Dónde exactamente?.

Estamos en julio, muchos ya estarán de vacaciones, pero otros todavía tienen días de trabajo por delante hasta agosto, de modo que en esta semana que nos queda ¿Quién va a poder decir que va a tener fiesta el próximo martes? Puede que incluso haga puente de cuatro días, pero eso es algo que sólo es posible que ocurra en la comunidad que tiene marcado el 28 de julio como festivo y que no es otra que Cantabria. ¿Pero qué celebra exactamente y por qué motivo?

El festivo del 28 de julio y esta es la comunidad de España que lo celebra

El 28 de julio no figura como festivo en toda España, así que en la mayoría de comunidades será un día completamente normal. De este modo, muchas oficinas, comercios y administraciones mantienen su actividad habitual sin cambios a pesar incluso de estar en pleno verano. Sin embargo, hay una excepción clara que como hemos adelantado, se encuentra en Cantabria, donde esta fecha sí está recogida como festivo autonómico dentro de su calendario oficial.

Esto significa que, mientras en otras partes del país se trabaja con normalidad, en Cantabria es un día no laborable. Es una situación habitual dentro del calendario español, ya que cada comunidad dispone de varios festivos propios que se suman a los nacionales. El resultado es que no todos los ciudadanos disfrutan exactamente de los mismos días de descanso y muchas veces suele generar confusión, sobre todo en verano, cuando muchas personas se desplazan o trabajan en lugares distintos a su residencia habitual. Por eso es importante comprobar siempre el calendario laboral de la comunidad en la que se trabaja, ya que ahí es donde realmente se determina si el día es festivo o no.

Por qué el 28 de julio es el Día de Cantabria

En Cantabria, el 28 de julio no es un festivo cualquiera. Ese día se celebra el Día de las Instituciones, una fecha que remite a 1778, cuando distintas jurisdicciones del territorio firmaron el acuerdo para constituir lo que acabaría siendo la provincia de Cantabria. No es algo que todo el mundo tenga presente, pero sí es el origen de que hoy figure como jornada oficial en el calendario autonómico.

Y entre las diversas celebraciones que se dan a lo largo de la jornada del 28 de julio, podemos decir que destaca de forma especial la que se da en Puente San Miguel, en Reocín. Allí, en torno a la Casa de Juntas y el Parque de la Robleda, se concentran los actos principales. Por la mañana suele arrancar con el izado de la bandera y los discursos institucionales, con presencia de autoridades y representantes, en un ambiente que mezcla formalidad con cierta tradición.

Luego el día cambia de tono. A partir de ahí empiezan las actuaciones de grupos folclóricos, la música tradicional y los puestos de artesanía, que le dan un aire mucho más abierto. También es habitual que haya propuestas gastronómicas para el público, con degustaciones y comidas populares, la paella suele ser una de las imágenes más repetida, que atraen a bastante gente. Y por otro lado, y al caer en pleno verano, muchos lo viven más como un plan que como una conmemoración. Hay quien se acerca por ambiente, quien aprovecha para reunirse o simplemente para pasar el día fuera. Al final, el 28 de julio en Cantabria combina historia, celebración y algo de improvisación, que es lo que termina marcando la jornada.

Cuántos festivos quedan hasta final de año

Una vez pasado julio, todavía quedan varias fechas señaladas en el calendario laboral que sí se celebran en toda España. La primera es el 15 de agosto, con la Asunción, seguida ya en otoño por el 12 de octubre Día Nacional y el 1 de noviembre. Día de Todos los Santos. Son festivos que suelen marcar pequeños paréntesis dentro de la rutina, aunque caigan entre semana.

Y a medida que se acerca el final de año, se concentran varios de los días más conocidos. El 6 de diciembre que es el Día de la Constitución, el 8 de diciembre que es cuando celebramos la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre, Navidad, forman ese tramo final en el que muchos aprovechan para organizar escapadas o reuniones familiares. Son festivos comunes en todo el país y, en la práctica, los que más movimiento generan.

A partir de ahí, entran en juego los calendarios autonómicos. Cada comunidad mantiene sus propios festivos, que pueden coincidir o no con otras regiones. Eso hace que el número total de días no laborables no sea exactamente el mismo en toda España, por lo que conviene revisar siempre el calendario concreto de cada territorio para no dar nada por hecho.