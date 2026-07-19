El BOE lo hace oficial: el 28 de julio será festivo y habrá puente en estas comunidades de España

El 28 de julio será festivo en España, pero no para todos. Sólo una comunidad autónoma tendrá ese día como no laborable, algo que cada año genera cierta confusión porque el calendario no es el mismo en todo el país. Este tipo de diferencias no siempre se tienen en cuenta hasta que llega la fecha y alguien se da cuenta de que, mientras unos trabajan con normalidad, otros disfrutan de una jornada libre.

La fecha, además, cae en martes. Y eso hace que muchos ya estén mirando el calendario con otra cara. Si se puede librar el lunes anterior, salen cuatro días seguidos de descanso. No es un puente oficial como tal, pero en la práctica muchos trabajadores puede que intenten aprovecharlo. Este tipo de situaciones no son raras ya que más allá de los festivos nacionales, cada comunidad fija sus propias fechas, y eso provoca diferencias claras entre territorios. Mientras en unos sitios es un día normal, en otros se convierte en una jornada clave para desconectar, viajar o simplemente romper la rutina. De este modo, este tipo de ajustes en el calendario laboral también puede influir en la planificación de vacaciones, escapadas y organización familiar, de modo que un festivo bien colocado puede marcar la diferencia entre una semana normal y una oportunidad para alargar el descanso sin apenas gastar días libres. Por eso, cada vez más personas revisan con detalle el calendario anual en busca de estas combinaciones y ahora el festivo que llega es el del 28 de julio para Cantabria.

Dónde será festivo el 28 de julio

El martes 28 de julio de 2026 será festivo únicamente en Cantabria, donde se celebra el Día de las Instituciones de Cantabria. Es una de las jornadas propias que la comunidad incluye cada año en su calendario laboral y una de las más representativas a nivel regional.

Se trata de una fecha vinculada a la historia de la región y que está reconocida oficialmente como día no laborable. Por tanto, todos los trabajadores de Cantabria, salvo excepciones habituales en sectores esenciales, tendrán ese día libre. Además, es habitual que durante esa jornada se celebren actos institucionales y actividades culturales que refuerzan el carácter simbólico del día. Fuera de esta comunidad, el 28 de julio será un día completamente normal. No es festivo nacional ni afecta a otras autonomías, algo que conviene aclarar porque muchas veces se da por hecho que estos días se aplican a todo el país. Esta diferencia es la que genera dudas cada año, especialmente entre quienes trabajan en empresas con sedes en distintas comunidades.

¿Habrá puente con este festivo?

El festivo del 28 de julio cae en martes, así que no hay puente automático aunque en realidad la opción está ahí. Quien pueda librar el lunes 27 de julio, ya sea por calendario laboral o pidiendo un día de vacaciones, tendrá cuatro días seguidos sin trabajar. Es una combinación bastante habitual en este tipo de fechas y que muchos aprovechan para hacer una escapada corta o simplemente descansar más de lo habitual. No todos los trabajadores podrán hacerlo, eso está claro sino que dependerá del sector, del tipo de contrato o de la empresa. Pero el calendario, al menos, permite esa posibilidad, algo que no ocurre siempre con todos los festivos.

Qué festivos quedan en España en lo que queda de 2026

Más allá de este día concreto, el calendario todavía guarda varias fechas importantes en toda España. Algunas son festivos nacionales y otras dependen de cada comunidad. Entre los primeros, uno de los más claros es el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y que en 2026 cae en lunes por lo que se generará un puente en todo el país. También destaca el 25 de diciembre, que será viernes, lo que permite alargar el fin de semana sin necesidad de hacer cambios en la agenda laboral. No se nos olvidan además el 15 de agosto, día de la Asunción pero que este año cae en sábado, así como el 1 de Noviembre, Todos los Santos que cae en domingo. Y en domingo cae también el 6 de diciembre día de la Día de la Constitución Española, mientras que el 8 de diciembre martes, será el Día de la Inmaculada.

Los festivos autonómicos que todavía quedan este año

Y en cuanto a autonómicos, después del 28 de julio, todavía hay comunidades que mantienen días propios en su calendario. Por ejemplo, el 8 de septiembre será festivo en Asturias y Extremadura. En Cataluña, la Diada se celebra el 11 de septiembre, mientras que en Cantabria habrá otro festivo el 15 de septiembre, con la Bien Aparecida, una jornada también muy señalada dentro de la comunidad. Más adelante, el 9 de octubre será festivo en la Comunidad Valenciana, y el 3 de diciembre en Navarra, con San Francisco Javier. También hay fechas concretas como el 5 de agosto en Ceuta, que se celebra a Santa María de África que es su patrona.