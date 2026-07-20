Fiestas de las Madalenas en Vizcaya: fechas, programa completo, horarios y actividades

Cada 22 de julio, Bermeo se convierte en el epicentro de una de las fiestas más reconocibles de Vizcaya. Las Madalenas no son sólo una celebración más del verano, sino que son una jornada que está marcada por la tradición, el mar y una identidad muy arraigada que se mantiene viva generación tras generación. Desde primera hora, el ambiente se nota en las calles, con vecinos y visitantes vestidos con el característico mahón azul.

Aunque la fiesta implica también a Mundaka y Elantxobe, es Bermeo donde se concentra el grueso de los actos de Las Madalenas y desde donde parte la comitiva oficial. Allí comienza una jornada que mezcla protocolo institucional y celebración popular, con momentos muy concretos que se repiten cada año y que forman parte de la memoria colectiva del municipio. A lo largo del día, la actividad pasa del puerto al mar y de nuevo a las calles con actos tradicionales, música, ambiente festivo y miles de personas acompañando cada movimiento que hacen de las Madalenas una de esas citas que no se entienden sin vivirlas en directo.

Fechas de las Madalenas en Vizcaya

El día grande de las Madalenas es este próximo miércoles 22 de julio, coincidiendo con Santa María Magdalena. Es entonces cuando tiene lugar la romería marítima y los actos más importantes en Bermeo, Mundaka y Elantxobe. En estas localidades, la jornada se vive de forma intensa desde la mañana hasta bien entrada la noche.

La víspera, el 21 de julio, ya sirve de arranque en barrios como Baztarre, donde se organizan actividades desde la mañana, con chocolatadas, juegos infantiles y ambiente festivo que se alarga hasta la noche con conciertos y pasacalles. Además, en Bermeo la programación no se limita a estos dos días, ya que el calendario festivo se extiende durante buena parte del mes de julio con actividades culturales, deportivas y musicales.

Programa de las Madalenas en Bermeo

El 22 de julio arranca con música en las calles gracias al pasacalles de Kankinkabara Txistu Taldea. A las 11:45 horas, la Corporación Municipal se reúne en Goiko plaza y, tras el tradicional Alkate soinua, se dirige hacia el puerto acompañada por txistularis.

A las 12:00 horas comienza uno de los momentos más esperados: la salida en barco hacia la isla de Izaro. Allí se izan la bandera de Bermeo y la ikurriña, y la alcaldesa lanza la teja al mar mientras pronuncia la frase que simboliza los límites históricos del municipio. Tras este acto, la comitiva continúa su recorrido hacia Elantxobe, donde sobre las 13:00 horas se celebra el recibimiento oficial y el aurresku de honor. La jornada sigue por la tarde, con la salida hacia Mundaka a las 17:30 horas y el regreso a Bermeo en torno a las 19:30 horas, momento en el que el protagonismo pasa definitivamente a las calles. A partir de ahí, se dan pasacalles, fanfarrias y ambiente festivo que toman el relevo, alargando la celebración hasta la noche.

La teja de Izaro, el símbolo que marca toda la fiesta

Si hay una imagen que define las Madalenas es la del lanzamiento de la teja. Este gesto, que se repite cada año, recuerda la histórica disputa entre Bermeo y Mundaka por la posesión de la isla de Izaro. Más allá del acto en sí, la teja tiene un valor simbólico importante ya que representa la continuidad de una tradición que ha pasado de generación en generación y que sigue siendo uno de los momentos más esperados de la jornada. En esta edición, además, la teja tiene un carácter especial, ya que está dedicada a distintos colectivos locales que celebran aniversarios importantes, reforzando así el vínculo entre la fiesta y la comunidad.

Cortes de tráfico y marítimo para el 22 de julio

Como cada año, el Ayuntamiento de Bermeo activa medidas especiales para garantizar el desarrollo de la jornada. El tráfico en zonas como Portuzarra queda restringido desde las 11:30 hasta las 00:00 horas, debido a la gran afluencia de personas. Y en el ámbito marítimo, también se establecen normas claras. No pueden participar embarcaciones pequeñas ni artefactos como kayaks o tablas de paddle surf, y es obligatorio respetar las distancias de seguridad durante el acto en Izaro. Además, durante la tarde y la noche se habilitan puntos de información y atención, como el Punto Seguro en Portuzarra, que permanece activo entre las 20:00 y las 00:00 horas.

Otras localidades de Vizcaya donde también se celebran las Madalenas

Aunque Bermeo es el centro de la fiesta, las Madalenas también se celebran en otros puntos de Vizcaya con formatos diferentes. En localidades como Arrigorriaga, las fiestas se extienden durante varios días, con conciertos, actividades infantiles y eventos deportivos. También hay celebraciones en Plentzia, Trapagaran o La Arboleda, donde el enfoque es más cercano al de unas fiestas patronales tradicionales, con programación continua y un ambiente más repartido en el tiempo. Sin embargo, y en cualquier caso, es en la costa de Urdaibai donde las Madalenas mantienen su esencia más reconocible, con una combinación única de tradición marinera y celebración popular que cada verano vuelve a atraer a miles de personas.