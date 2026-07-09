Fiestas de San Cristóbal en Erandio: cuándo son, programa completo, conciertos, horarios y actividades

Las fiestas de San Cristóbal ya están aquí en el barrio de Goierri, en Erandio. Durante tres días, esta zona recupera su ambiente habitual de verano, con gente en la calle, encuentros entre vecinos y un programa que mezcla actos de siempre con otras propuestas más festivas de modo que si no te quieres perder nada, te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Del 10 al 12 de julio, el barrio gana movimiento y se nota especialmente por la tarde, cuando empiezan a encadenarse las actividades. Hay planes repartidos en distintos momentos del día, aunque es a última hora cuando se concentra más gente con un programa en el que no puede faltar la música, actividades populares y propuestas que llevan años funcionando. Eso hace que todo resulte bastante reconocible para quien ha ido alguna vez, pero también fácil de seguir para quien se acerca por primera vez a Goierri a vivir estas fiestas de San Cristóbal.

Por qué se celebran las fiestas de San Cristóbal

Las fiestas están dedicadas a San Cristóbal, considerado tradicionalmente el patrón de los conductores y protector de los viajeros. Su figura tiene una fuerte presencia en muchas localidades, donde es habitual que se celebren actos en su honor vinculados al verano. En el caso de Goierri, esta celebración mantiene ese origen religioso, aunque con el paso del tiempo ha ido incorporando un carácter más festivo y popular.

La misa que abre el programa es uno de los elementos que conectan directamente con ese origen, pero alrededor de ella se ha ido construyendo un fin de semana completo de actividades. La evolución de la fiesta ha permitido que convivan tradición y ocio, manteniendo el homenaje al santo mientras el barrio aprovecha para reunirse y celebrar. Este tipo de celebraciones reflejan bien cómo muchos barrios han sabido adaptar sus fiestas patronales a los nuevos tiempos, sin perder del todo su esencia. En Goierri, el componente social y vecinal es tan importante como el religioso, lo que explica que estas fiestas sigan teniendo continuidad año tras año.

Cuándo son las fiestas de San Cristóbal en Erandio 2026

Las fiestas de San Cristóbal en Goierri, dentro del municipio de Erandio, se celebran desde mañana viernes 10 hasta el domingo 12 de julio. Son tres días en los que la actividad se concentra principalmente por la tarde y la noche, aunque también hay propuestas al mediodía que sirven para reunir a los vecinos en torno a actos más tradicionales.

El viernes 10 marca el inicio con la misa y los primeros actos populares, que sirven para dar forma al ambiente desde el primer momento. El sábado 11 es la jornada más completa, con más movimiento y con una noche en la que la música y la romería ganan protagonismo. Y el domingo 12 se cierra el programa con actividades más familiares, manteniendo el ambiente hasta la entrega de premios y el final de fiestas.

Tradición, música y actividades populares

Uno de los rasgos más claros de estas fiestas es el peso que tienen los actos tradicionales. La misa en honor a San Cristóbal sigue siendo uno de los puntos de partida, acompañada de momentos como el lunch o las kalejiras, que ayudan a reforzar ese vínculo con la identidad del barrio y con la forma de celebrar de siempre. Junto a ello, aparecen actividades muy ligadas al entorno como el campeonato de chimbera, la sokatira o la prueba de burros, que siguen teniendo su espacio dentro del programa. Son propuestas que, lejos de desaparecer, continúan formando parte del calendario y ayudan a mantener ese carácter popular que define a las fiestas.

Y luego la música también tiene su protagonismo, especialmente durante la tarde y la noche. Las romerías, actuaciones y ambientación musical sirven para que el barrio mantenga el ritmo festivo, sin necesidad de grandes escenarios.

Programa completo de las fiestas de San Cristóbal en Erandio

Las fiestas se reparten en tres días con actividades variadas y bien distribuidas. Este es el programa completo por días:

Viernes, 10 de julio

12:00 : Misa.

: Misa. 12:30 : Lunch.

: Lunch. 17:30 : San Kristobalera, bajada y subida infantil.

: San Kristobalera, bajada y subida infantil. 18:00 : Campeonato de chimbera.

: Campeonato de chimbera. 19:00 : Discofiesta infantil.

: Discofiesta infantil. 20:00: Boxeo.

Sábado, 11 de julio

17:30 : Trikilitaris.

: Trikilitaris. 17:30 : Sokatira.

: Sokatira. 20:00 : Kalejira a la ermita de San Cristóbal.

: Kalejira a la ermita de San Cristóbal. 20:30 : Costillada.

: Costillada. 23:00 : Bidean erromeria.

: Bidean erromeria. 02:00 : Bingo.

: Bingo. 02:30: Untximaltzurrak.

Domingo, 12 de julio

13:00 : Goi-Alde dantza taldea.

: Goi-Alde dantza taldea. 18:00 : Prueba de burros.

: Prueba de burros. 18:00 : Juegos infantiles.

: Juegos infantiles. 20:30 : Entrega de premios.

: Entrega de premios. 21:00: Fin de fiesta.

Como vemos por su programa, las fiestas de San Cristóbal siguen teniendo un estilo muy definido dentro del calendario de Erandio. Aquí no se busca competir en tamaño, sino mantener un formato en el que el ambiente de barrio y la participación son lo más importante año tras año. Es precisamente ese equilibrio entre tradición, música y actividades populares el que permite que Goierri conserve unas fiestas con identidad propia. Un modelo sencillo pero efectivo, que sigue funcionando y que continúa reuniendo a vecinos durante tres días en los que el barrio se convierte en el centro de todo.